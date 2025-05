SALERNO – Nella mattinata di oggi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, in collaborazione con la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Lagonegro, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del sindaco di Santa Marina (classe 1967) e di un imprenditore napoletano (classe 1966), accusati del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Lagonegro e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno e dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania, con il supporto operativo della Tenenza di Sapri e della Sezione di Polizia Giudiziaria (aliquote Guardia di Finanza e Carabinieri), ha ricostruito un complesso sistema corruttivo legato al rilascio di titoli abilitativi edilizi.

Le indagini, svolte tramite intercettazioni telefoniche e ambientali, escussione di numerose persone informate sui fatti, analisi di dispositivi elettronici e perquisizioni domiciliari, hanno portato nel luglio 2023 al sequestro di oltre 160.000 euro in contanti. Gli inquirenti ipotizzano che il sindaco abbia ricevuto 100.000 euro in cambio del rilascio di un permesso a costruire, in assenza del necessario piano di lottizzazione, a favore di due imprenditori napoletani titolari di una società immobiliare. La somma sarebbe stata consegnata tramite un tecnico incaricato della progettazione dei fabbricati.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il primo cittadino avrebbe esercitato un’ingerenza sistematica sull’attività amministrativa comunale, condizionando gli uffici competenti per favorire imprenditori “selezionati” e indirizzandoli verso professionisti a lui vicini, dai quali avrebbe tratto vantaggi economici e altre utilità.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari sulla base degli elementi raccolti nella fase preliminare. Si ricorda che, in attesa di un giudizio definitivo, nei confronti degli indagati vige la presunzione di innocenza.