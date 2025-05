Nari, 22 maggio 2025 – Una proposta di legge regionale sul demanio costiero presentata il 16 maggio al Consiglio regionale della Puglia sta sollevando un’ondata di critiche da parte delle principali associazioni ambientaliste del territorio. Legambiente Puglia, LIPU Puglia e WWF Puglia lanciano l’allarme: si tratta, secondo loro, non di una “fuga in avanti” ma di una vera e propria “fuga all’indietro”, che rischia di smantellare anni di tutele ambientali.

Al centro della polemica c’è la volontà di superare le disposizioni dell’articolo 14 della vigente legge regionale in materia, che contiene norme fondamentali per la salvaguardia del litorale: protezione delle dune, delle foci fluviali, delle aree archeologiche e di quelle soggette a erosione costiera, in particolare nei pressi delle falesie.

A dieci anni dall’adozione della legge, spiegano le associazioni, è evidente la gravità del fenomeno erosivo che colpisce le spiagge sabbiose della Puglia – un problema del tutto ignorato dalla nuova proposta. Il testo in discussione prevede l’abolizione del Piano regionale delle coste, sostituendolo con un “Quadro di Assetto del Demanio Costiero” a valenza meramente conoscitiva, demandando di fatto ai singoli comuni l’intera pianificazione del litorale.

Un’idea che, secondo gli ambientalisti, rischia di generare una frammentazione territoriale senza precedenti. “Solo 8 su 69 comuni costieri pugliesi hanno adottato un Piano Comunale delle Coste”, ricordano. “Affidare esclusivamente a loro la pianificazione significherebbe procedere a macchia di leopardo, senza coordinamento, senza regole comuni e senza garanzie di tutela”.

Le preoccupazioni riguardano anche la vaghezza di alcuni passaggi della proposta: ad esempio, l’unico criterio per vietare le concessioni demaniali è che le aree siano “inutilizzabili e non fruibili”, una definizione considerata “ampiamente interpretabile” e potenzialmente manipolabile, affidata alla discrezionalità dei singoli comuni.

Altro nodo critico è rappresentato dal carico di nuove responsabilità assegnate agli enti locali, che rischiano di gravare ulteriormente sulla macchina amministrativa comunale, già in difficoltà per l’approvazione di strumenti fondamentali come i PUG (Piani Urbanistici Generali) o i piani dei parchi regionali. Secondo i promotori della protesta, si tratta di un contesto che dimostra come il problema non risieda nelle procedure, ma in una più ampia mancanza di cultura e capacità di pianificazione.

Preoccupante, infine, la riduzione della quota di spiagge libere, che passerebbe dal 60% al 50%, aumentando quindi la porzione di litorale potenzialmente concessa ai privati. Una scelta che va contro la crescente domanda sociale di accesso libero e gratuito al mare.

Sul piano politico e procedurale, le associazioni contestano anche il momento scelto per l’approvazione della legge, avvenuta in una fase di fine legislatura, a ridosso delle elezioni regionali. Una tempistica giudicata inopportuna, che solleva dubbi sulla trasparenza e legittimità dell’intero iter.

“La costa è un bene collettivo prezioso e vulnerabile, che svolge funzioni cruciali per la biodiversità, la sicurezza idrogeologica, il paesaggio e l’economia turistica”, dichiarano Legambiente, LIPU e WWF. “Servono strumenti di pianificazione integrata e visione di lungo periodo, non scorciatoie legislative che rischiano di aprire la porta a nuovi scenari di speculazione”.

Le associazioni firmatarie, in conclusione, chiedono ufficialmente il ritiro della proposta di legge regionale sul demanio costiero, in nome della trasparenza, della legalità e della tutela del patrimonio ambientale pugliese.