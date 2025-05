FOGGIA – Attimi di paura nella mattinata di oggi nei pressi della rotonda di Viale Giotto, a poca distanza dalla chiesa di San Guglielmo e Pellegrino, dove si è verificato un incidente tra un’autovettura e una bicicletta.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, l’auto – una vettura di piccola cilindrata – stava percorrendo la rotonda quando, per cause in corso di verifica, ha urtato un ciclista che si stava immettendo sulla carreggiata.

Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato il ferito al Policlinico Riuniti di Foggia.