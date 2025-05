Incidente nella notte in viale Ofanto a Foggia: tre auto coinvolte, feriti

FOGGIA – È accaduto tutto nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 maggio: un violento incidente stradale ha coinvolto tre autovetture in viale Ofanto, una delle arterie principali del capoluogo dauno. Per cause ancora in corso di accertamento, le tre auto si sono scontrate in prossimità dell’incrocio con via Vittime Civili.

L’impatto è stato estremamente violento. Due delle vetture sono finite di traverso sulla carreggiata, mentre una terza ha terminato la sua corsa contro un palo. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte in pochi minuti le ambulanze del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti.

Per estrarre alcuni dei passeggeri rimasti incastrati negli abitacoli, è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco. La zona è stata transennata e chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine, intervenute in gran numero.

