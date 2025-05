La Puglia si prepara ad affrontare una vera e propria emergenza demografica che rischia di compromettere il futuro del lavoro nel territorio. Secondo il rapporto “Rendere la sfida demografica sostenibile” della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, entro il 2040 la regione registrerà un drastico calo della forza lavoro: 261.000 lavoratori in meno, pari a una riduzione del 20,6%.

A livello nazionale, l’Italia perderà oltre 3,1 milioni di lavoratori nello stesso arco temporale, con un impatto potenzialmente devastante per la competitività del Paese. Un paradosso se si considera che nel 2024 è stato raggiunto un record occupazionale: 823.000 occupati in più rispetto al 2019, grazie a politiche del lavoro più efficaci e orientate all’incontro tra domanda e offerta.

Il Sud e la Capitanata al centro del declino demografico

I dati evidenziano come il Sud Italia sarà l’area più colpita. Tra le regioni più in difficoltà figura la Basilicata (-8,1%), seguita da Sardegna (-7,8%), Calabria (-6,6%), Puglia (-6,4%), Campania e Sicilia (entrambe -6%) già entro il 2030. La situazione peggiorerà ulteriormente nel decennio successivo.

Nel dettaglio, la provincia di Foggia si colloca tra le prime 20 in Italia per riduzione del numero di lavoratori in età attiva (15-64 anni), con un calo stimato del 6,8% al 2030. A fare peggio in Puglia saranno solo Taranto (-7,2%) e Brindisi (-6,9%).

Più pensionati, meno giovani: un mercato squilibrato

L’emorragia di forza lavoro si deve al progressivo invecchiamento della popolazione e al calo delle nascite, con conseguente riduzione delle persone in età lavorativa. Solo tra il 2024 e il 2030, la popolazione attiva diminuirà in Italia di 1,167 milioni di persone, arrivando a oltre 5 milioni in meno entro il 2040.

Nel frattempo, aumenterà la quota di lavoratori over 50, che oggi già rappresentano il 40,6% del totale nazionale, contro il 35,1% della media europea. La Puglia ha un tasso ancora contenuto rispetto ad altre regioni (38,6%), ma l’invecchiamento è una tendenza in crescita costante: l’età media degli italiani passerà da 46,8 anni attuali a 49,6 nel 2040.

Serve un nuovo approccio: più donne e giovani al lavoro

Secondo Rosario De Luca, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, “per arginare l’impatto dell’inverno demografico serve un cambio di paradigma”. La soluzione non può basarsi solo sulle dinamiche del mercato del lavoro, ma anche su politiche di welfare, formazione, inclusione femminile e giovanile.

De Luca sottolinea l’importanza di rafforzare i percorsi scuola-lavoro, sostenere economicamente le famiglie con carichi di cura e potenziare i servizi per l’infanzia e la conciliazione vita-lavoro, per incentivare soprattutto la partecipazione femminile.

Oggi, in Italia, ci sono 12,4 milioni di inattivi tra i 15 e i 64 anni: di questi, quasi 6 milioni hanno meno di 35 anni e quasi 8 milioni sono donne. Un potenziale enorme da recuperare se si vuole contrastare il declino demografico e occupazionale.

Fonte originale: FoggiaToday.it