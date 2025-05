"La Regata del Respiro 2025": due giorni per la salute dei polmoni e il benessere collettivo

Foggia, 22 maggio 2025 – Un fine settimana all’insegna della salute, della prevenzione e della consapevolezza. È questo lo spirito de “La Regata del Respiro 2025”, l’iniziativa promossa dalla Struttura Complessa di Malattie dell’Apparato Respiratorio Universitaria del Policlinico di Foggia, guidata dal Prof. Donato Lacedonia, con il supporto del Dr. Gianluca Ciliberti e di un team di pneumologi e medici in formazione. L’evento, articolato su due giornate, si svolgerà nella splendida cornice del Marina del Gargano il 24 e 25 maggio, e mira a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di prendersi cura del proprio respiro, promuovendo al contempo lo screening delle principali malattie polmonari.

Sabato 24 maggio, dalle ore 16.00, verrà allestito un punto di screening pneumologico gratuito, accessibile a tutti i cittadini. L’iniziativa offrirà la possibilità di sottoporsi a valutazioni cliniche condotte da specialisti, con l’obiettivo di individuare precocemente patologie respiratorie attraverso indagini strumentali di primo livello. In parallelo, i partecipanti saranno invitati a compilare questionari anamnestici e riceveranno materiale informativo e depliant, per promuovere una maggiore conoscenza dei sintomi, delle cause e delle possibilità di trattamento delle più comuni malattie dell’apparato respiratorio, come BPCO, asma, apnee notturne e fibrosi polmonare.

“È fondamentale – sottolinea il prof. Lacedonia – aumentare l’attenzione della popolazione verso la salute respiratoria. Le patologie polmonari, spesso sottovalutate, hanno un impatto rilevante sulla qualità della vita e, se diagnosticate precocemente, possono essere trattate con maggiore efficacia.”

Domenica 25 maggio, la seconda giornata dell’evento sarà dedicata a un momento più aggregativo, ma non meno significativo: una veleggiata promozionale aperta alla partecipazione del pubblico e degli appassionati del mare. La veleggiata, simbolicamente legata al “respiro del vento”, rappresenta un’occasione per unire sport, socialità e promozione della salute in un contesto naturale e suggestivo. L’iniziativa si svolgerà sempre presso il Marina del Gargano, grazie all’ospitalità e al supporto dello Yachting Club, da anni attento a sostenere manifestazioni con una forte impronta sociale.

L’evento rappresenta anche un’occasione di dialogo tra cittadinanza e mondo medico-scientifico, favorendo l’abbattimento delle barriere tra pazienti e professionisti della salute. Un modo per trasformare la medicina preventiva in un momento di comunità, inclusione e partecipazione attiva.

Per informazioni e dettagli sull’iniziativa è possibile contattare l’organizzazione scrivendo a: regatadelrespiro@gmail.com