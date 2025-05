“Linea Verde - Tradizioni” celebra la Puglia: su Rai1 una puntata speciale dedicata alla Terra delle Meraviglie

Sabato 24 maggio, a partire dalle ore 11:30 su Rai1, la Puglia sarà la protagonista assoluta della nuova puntata di “Linea Verde – Tradizioni”, il programma che accompagna i telespettatori in un viaggio tra le radici più profonde dell’Italia. La trasmissione, condotta da Adriana Volpe, porterà le telecamere nel cuore di questa straordinaria regione, raccontandone i paesaggi, le tradizioni secolari e le eccellenze gastronomiche.

“Sarà l’occasione per mostrare all’Italia intera gli affascinanti scenari, le tradizioni secolari, le leccornie della tavola della Terra di Puglia che, come Pro Loco, siamo impegnati a promuovere 365 giorni l’anno”, ha dichiarato Rocco Lauciello, presidente di Unpli Puglia APS.

La puntata sarà un omaggio all’identità autentica pugliese, tra arte, cultura, riti popolari e mestieri antichi che ancora oggi rappresentano il cuore pulsante di tanti borghi e comunità. Il format di “Linea Verde – Tradizioni” si conferma così come un prezioso strumento per riscoprire il patrimonio immateriale del nostro Paese, valorizzando le realtà locali e il loro contributo alla ricchezza culturale dell’Italia.

L’appuntamento fa parte di una serie di sei episodi, in onda ogni sabato alle 11:30 su Rai1, dedicati alla riscoperta dell’Italia più autentica: un viaggio che va oltre la semplice bellezza dei luoghi per dare voce a storie, memorie e usanze tramandate di generazione in generazione.