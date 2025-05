Foggia – La comunità medica e i cittadini della provincia di Foggia piangono la scomparsa del Dottor Michele Dercole, stimato medico del Servizio di Emergenza 118, colpito da un probabile ictus nei giorni scorsi.

La sua morte prematura ha lasciato un vuoto incolmabile tra colleghi, familiari e quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Una carriera dedicata al soccorso

Il Dottor Dercole, prossimo alla pensione, era una figura di riferimento nel sistema di emergenza territoriale.

Ricopriva il ruolo di referente del Servizio 118 a Cerignola e Orta Nova, dove si era distinto per competenza, umanità e capacità di gestire situazioni critiche con calma e determinazione.

La sua esperienza e il suo spirito di servizio avevano fatto di lui un punto di riferimento per colleghi e cittadini.

Un uomo che ispirava

Oltre alla professionalità, Michele Dercole era noto per la sua capacità di infondere fiducia e speranza in chi aveva bisogno di aiuto.

Amato dalla famiglia — composta dalla moglie e dai due figli, uno dei quali sta per laurearsi in Medicina — e rispettato dai colleghi, lasciava un esempio di dedizione che difficilmente sarà dimenticato.

Era anche un mentore per i giovani medici, condividendo con passione la sua esperienza e il suo amore per la medicina.

Il cordoglio delle istituzioni

L’Ordine dei Medici di Foggia, l’Azienda Sanitaria Locale e la Centrale Operativa Provinciale del 118 hanno espresso profondo cordoglio per la perdita del collega.

In una nota congiunta hanno dichiarato: “La sua dedizione e il suo spirito di servizio rimarranno un esempio per tutti noi”.

Il dolore si estende anche alle famiglie dei colleghi che hanno subito malori improvvisi negli ultimi mesi: due medici della stessa età di Dercole hanno accusato attacchi ischemici transitori e angina pectoris con rischio di ictus.

Un addio che lascia un segno

Michele Dercole lascia dietro di sé non solo una carriera esemplare ma anche un messaggio forte sulla passione per il soccorso e l’impegno civile.

La comunità foggiana si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile, ricordando un uomo che ha dedicato la vita agli altri con altruismo e professionalità.

Il suo ricordo resterà vivo come esempio di dedizione al servizio pubblico e come monito a continuare a lavorare con passione per la tutela della vita umana.

