Manfredonia (Foggia) – A poco più di dieci giorni dalla storica seconda salvezza consecutiva in Serie D, il Manfredonia Calcio si trova al centro di un clima sempre più teso e complesso.

Nonostante i risultati sportivi abbiano dimostrato la tenacia della squadra e l’impegno della società, la situazione societaria continua a essere avvolta da incertezze e polemiche.

Da quando la società è stata messa ufficialmente in vendita il 18 febbraio scorso, sono emerse tensioni alimentate da alcuni speculatori di turno, che stanno creando un clima ostile attorno al club.

La mancanza di interesse concreto da parte di potenziali acquirenti ha complicato ulteriormente le cose, lasciando il futuro del Manfredonia Calcio in una fase di stallo.

“Sino ad oggi, nessuno ha manifestato interesse concreto nell’acquisto della società, nonostante questa sia ufficialmente in vendita dal 18 febbraio scorso. La mancanza di acquirenti ha contribuito a creare un clima di incertezza e tensione, dopo la partita con il Francavilla in Sinni”

In questo contesto, l’attuale presidente Ing. Gianni Rotice ha deciso di coinvolgere direttamente il sindaco Domenico La Marca, affinché possa fungere da interlocutore istituzionale e facilitare il percorso verso una soluzione stabile.

“Voglio garantire che il club possa continuare a vivere e rappresentare la nostra città”, ha dichiarato Rotice, sottolineando l’importanza di un intervento pubblico per superare le difficoltà.

Rotice ha inoltre espresso il suo impegno personale e quello della famiglia nel progetto Manfredonia Calcio, ricordando come abbia evitato personalmente un ulteriore fallimento nel luglio 2023, all’ultimo giorno utile per l’iscrizione al campionato.

“Ho sempre lavorato con passione e abnegazione per salvaguardare questa realtà”, ha affermato, ringraziando coloro che hanno creduto nel progetto e sono stati al suo fianco.

“Inoltre, in oltre due decenni, io stesso e tutta la mia famiglia ci siamo impegnati con passione e dedizione nel progetto Manfredonia Calcio. Abbiamo evitato personalmente il fallimento più volte, anche l’ultimo a luglio 2023, all’ultimo giorno utile per l’iscrizione al campionato. Grazie a questo impegno costante, abbiamo garantito continuità e stabilità alla società, mantenendo vivo il sogno di portare avanti un progetto sportivo che rappresenta un punto di riferimento per la comunità”.