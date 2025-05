Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia – In un contesto sanitario sempre più frenetico, esistono realtà che si distinguono per l’attenzione autentica verso il paziente. È il caso della Casa di Cura San Michele – Gruppo Salatto, una struttura d’eccellenza a Manfredonia, che ha saputo conquistare la fiducia e la riconoscenza di chi vi ha trovato non solo cure, ma anche umanità.

A testimoniarlo è la signora Marinella Talamo, che desidera esprimere pubblicamente i suoi più sentiti ringraziamenti:

“Faccio i miei complimenti a tutti i componenti dello staff sanitario della Casa di Cura San Michele – Gruppo Salatto. In questa struttura, il paziente – che già porta con sé il peso della malattia – viene accolto con calore, rispetto, etica e grande professionalità. Un luogo dove non ci si sente un numero, ma una persona.”

Le parole di Marinella Talamo riflettono lo spirito che anima ogni reparto della Casa di Cura: accoglienza, empatia, rigore medico e attenzione al benessere globale del paziente.

La Casa di Cura San Michele si distingue per: Un’équipe sanitaria altamente qualificata; percorsi terapeutici personalizzati; un ambiente moderno, sereno e funzionale; Tecnologie all’avanguardia e continuo aggiornamento scientifico.