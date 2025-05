Manfredonia, 19 maggio 2025 – Con la determinazione dirigenziale n. 914 del 19 maggio 2025, il Comune di Manfredonia ha ufficialmente approvato il primo Stato Avanzamento Lavori (SAL) e disposto la liquidazione della prima rata per l’intervento di integrazione del piano delle indagini ambientali presso la discarica RSU “Pariti 2”, situata nel territorio comunale.

Il provvedimento è stato adottato dal dirigente del Settore VI – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, Ing. Lucio Barbaro, a seguito della relazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Ing. Francesco Saverio Damiano, che ha ricostruito il percorso tecnico e amministrativo del progetto. Si tratta di un intervento che rientra nel più ampio programma di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Manfredonia, previsto nell’Accordo di Programma siglato l’11 dicembre 2019 tra il Ministero dell’Ambiente, la Regione Puglia e i Comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo.

L’incarico per la progettazione e direzione dei lavori è stato affidato con determinazione n. 852 del 25 luglio 2022 al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da ASTRA Engineering Srl (capogruppo mandataria), PH3 Engineering Srl e il dott. agr. Antonio Giaccari, per un importo di € 192.172,79 oltre IVA e oneri. Il progetto definitivo, approvato con determinazione n. 1599 dell’8 novembre 2023, prevede una spesa complessiva di € 330.000,00 per l’integrazione delle indagini ambientali.

L’appalto per l’esecuzione dei lavori è stato aggiudicato, mediante procedura negoziata senza bando, all’operatore economico Ecosondag Srl con sede a Bari, per un importo complessivo di € 210.120,90 oltre IVA. Il contratto è stato sottoscritto il 19 marzo 2025 e i lavori, consegnati in via d’urgenza il 16 gennaio 2024, hanno subito una sospensione temporanea il 22 febbraio 2024.

La liquidazione oggi approvata riguarda la fattura n. 1/25 del 23 aprile 2025, dell’importo complessivo di € 214.471,63, relativa al primo SAL delle attività svolte fino al 2 gennaio 2025. La somma include anche gli oneri per la sicurezza e la manodopera non soggetti a ribasso. È stato verificato che tutti i documenti di spesa sono conformi alle normative vigenti, compreso il DURC, risultato regolare alla data del 5 giugno 2025.

Il pagamento sarà effettuato con fondi già impegnati nel bilancio 2025, capitolo 6784, e rientra nel quadro finanziario dell’intervento previsto dall’Accordo di Programma Quadro, che assegna al progetto della discarica “Pariti 2” un budget complessivo di € 6.350.000,00.

Il provvedimento, oltre a rappresentare un passo concreto nell’avanzamento del percorso di bonifica ambientale, costituisce un esempio di cooperazione interistituzionale e di utilizzo efficiente delle risorse del Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020. Esso si colloca inoltre all’interno di una più ampia strategia del Comune di Manfredonia volta alla riqualificazione delle aree compromesse da attività industriali pregresse, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e tutela della salute pubblica.