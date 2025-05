Seguo da tempo Francesco Granatiero sull’importante periodico satirico “Buduar” (per il quale l’artista sipontino, negli anni, ha pubblicato ben sedici saggi) il cui sottotitolo “Almanacco dell’arte leggera” esprime, in maniera plastica e identitaria, un ambizioso e raffinato programma di comunicazione pubblica. Ebbene, i suoi scritti sulla storia della satira e, soprattutto, le sue vignette satiriche (disegnate con maestria e impeccabile esegesi grafica) non finisco mai di sorprendermi.

Granatiero legge e riassume la realtà e le vicende geo-politiche del nostro tempo con “pennellate”, che sembrano uscire dalla penna di un esperto e collaudato opinionista, capace di sintetizzare, in una cornice apparentemente circoscritta, un articolato trattato dalle dimensioni più ampie, che va ben oltre la comprensione immediata dei fatti d’attualità sapientemente richiamati.

Mi è capitato ultimamente di osservare la vignetta satirico-allegorica “Beati i miti” in cui sono raffigurati Papa Leone XIV, Trump, Putin e Papa Francesco, trovandola geniale e talmente efficace da rinunciare a leggere e commentare le arzigogolate tesi proposte, nei maggiori quotidiani italiani, da politologi di riconosciuta fama.

Granatiero, in quella vignetta, arriva subito al punto senza cercare fingimenti inutili. Tratteggia i protagonisti per quelli che sono, facendo anche ricorso, per due dei quattro personaggi effigiati, a sembianze antropomorfe: Trump, difatti, è raffigurato come un vecchio leone (ancora energico e molto vorace) e Putin come un falco maturo, tuttora voglioso di predare e con il piglio di non accontentarsi mai; Papa Leone XIV invece è tratteggiato con le proprie sembianze (seppure caricaturali) ed è seduto in groppa all’appena menzionato “leone” americano (a cui importa ottenere solo guadagni personali dietro l’affannosa ricerca di una tregua bellica). L’attuale pontefice cerca, con la sua consueta mitezza, di frenare le invadenze di quell’essere mastodontico. La tanto agognata “Pax” (Pace), infine, resta fuori campo, quasi in sordina, se accarezza solo la coda del “leone”, posizionata persino alle spalle dell’odierno “Vescovo di Roma”, che pure la insegue, come un obiettivo prioritario e irrinunciabile, sulla scia delle pressioni, che Papa Francesco, in quel disegno satirico, sembra continuare ad esercitare dall’alto dei cieli.

Una vignetta così illuminante ed esplicativa non è di tutti i giorni e neppure di tanti artisti. Granatiero si è mostrato, in questo delicato compito, un disegnatore unico ed originale, capace di trasmettere, con leggerezza, una realtà complessa e, nello stesso tempo, di difficile comprensione, avvicinando anche il pubblico meno colto e attrezzato a farsi una precisa idea dei fatti che scorrono sulla sua testa.

Mario Spedicato (già Professore di “Storia Moderna” presso l’Università del Salento e, dal 1998, presidente della “Società di Storia Patria” di Lecce)

Francesco Granatiero (Manfredonia, 1971)

Disegnatore satirico, saggista ed esperto di Storia della satira. È il principale studioso di Antonio Manganaro (tra i più importanti disegnatori satirici italiani della seconda metà del sec. XIX).