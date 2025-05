“Il divieto è incostituzionale”. La Corte Costituzionale riconosce i diritti del minore e delle famiglie omogenitoriali: è una svolta nel panorama giuridico italiano.

Una decisione che segna un prima e un dopo nel diritto di famiglia italiano. Con la sentenza n. 68 depositata oggi, la Corte Costituzionale ha stabilito l’incostituzionalità del divieto di riconoscimento del figlio, nato in Italia tramite procreazione medicalmente assistita (PMA) effettuata all’estero, da parte della cosiddetta madre intenzionale — ossia la donna che, pur non essendo madre biologica, ha espresso il consenso alla procedura fecondativa e alla responsabilità genitoriale.

La pronuncia accoglie le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Lucca, che aveva evidenziato come la normativa vigente (in particolare l’articolo 8 della legge n. 40 del 2004) violasse i diritti fondamentali garantiti dagli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione. Riconoscere come genitore solo la madre biologica — escludendo colei che ha contribuito in modo attivo e consapevole alla nascita del bambino — lede infatti l’identità personale del minore e lo priva fin dalla nascita di uno stato giuridico certo.

Un principio di uguaglianza e responsabilità

“La dichiarazione di incostituzionalità si fonda su due pilastri fondamentali”, scrive la Consulta: il primo è la responsabilità derivante dall’impegno comune della coppia al momento della scelta di ricorrere alla PMA; il secondo, la tutela dell’interesse superiore del minore, che deve poter contare giuridicamente su entrambe le figure genitoriali, biologica e intenzionale.

L’attuale sistema normativo, rileva la Corte, si fondava su una discriminazione ingiustificata che non trova alcun contro-interesse di rango costituzionale. Il mancato riconoscimento della madre intenzionale comportava infatti conseguenze gravi, sia sul piano affettivo che su quello legale: dall’accesso alle cure mediche, ai diritti successori, fino all’eventuale separazione della coppia o alla morte della madre biologica.

Le mamme di Lucca: “Un calvario, ma ne è valsa la pena”

La vicenda che ha innescato il procedimento costituzionale ha come protagoniste Glenda e Isabella, una coppia sposata di Lucca, madri di due bambini. Una loro figlia, nata prima del 2023, è stata riconosciuta da entrambe alla nascita. Ma per il secondogenito, nato ad aprile dello stesso anno, è stato impossibile: una circolare del Ministro dell’Interno Piantedosi aveva bloccato il riconoscimento della madre intenzionale.

“Abbiamo vissuto mesi pieni di timori”, racconta Isabella, “soprattutto in situazioni pratiche: se fossi stata sola in ospedale con mio figlio, non sarei risultata sua madre. E cosa sarebbe successo in caso di separazione o di lutto?”. Le difficoltà si sono estese anche al quotidiano: “Anche solo andare a prendere il bambino all’asilo senza un riconoscimento legale poteva essere un problema”.

La coppia, assistita dagli avvocati della Rete Lenford, ha portato il caso davanti alla magistratura, ottenendo oggi un risultato che non riguarda solo la loro famiglia, ma tutte le famiglie arcobaleno.

Rete Lenford: “Vittoria per tutte le madri e per i bambini”

“La sentenza rappresenta un principio di civiltà giuridica”, commenta con soddisfazione Vincenzo Miri, presidente della Rete Lenford. “Mette al centro i diritti dei bambini e supera un modello di famiglia unico e discriminatorio. Ora le madri non dovranno più passare attraverso l’umiliante trafila dell’adozione per essere riconosciute tali”.

L’effetto della sentenza sarà immediato: tutte le impugnazioni presentate da procure o prefetture contro i riconoscimenti anagrafici saranno private di fondamento, confermando la correttezza degli atti finora compiuti da diversi sindaci italiani.

Un precedente che cambia la giurisprudenza

La Corte Costituzionale ha sottolineato come la normativa attuale, oltre a non tutelare il minore, violasse il principio di uguaglianza formale e sostanziale, sancito dall’articolo 3 della Carta: i bambini nati da coppie omogenitoriali non possono essere trattati diversamente da quelli nati in famiglie eterosessuali.

È una decisione che si inserisce in un contesto europeo dove sempre più ordinamenti riconoscono la genitorialità delle coppie omosessuali. Ma è soprattutto un passo avanti per i diritti dell’infanzia: un bambino ha diritto a due genitori, anche se dello stesso sesso, se entrambi hanno voluto e scelto di essere parte della sua vita fin dal concepimento.

