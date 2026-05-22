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Home // Manfredonia // Casa Sollievo, al via il progetto ‘Urgenza senologica’ per diagnosi in una settimana e intervento in due

SAN GIOVANNI ROTONDO Casa Sollievo, al via il progetto ‘Urgenza senologica’ per diagnosi in una settimana e intervento in due

L’obiettivo è ridurre al minimo i tempi tra sospetto clinico, diagnosi e trattamento chirurgico, con un iter strutturato

Casa Sollievo, al via il progetto 'Urgenza senologica' per diagnosi in una settimana e intervento in due

Casa Sollievo, al via il progetto 'Urgenza senologica' per diagnosi in una settimana e intervento in due

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

All’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo è stato attivato il progetto “Urgenza senologica”, un percorso fast track dedicato alla diagnosi rapida delle patologie mammarie, rivolto a donne e uomini con sintomi sospetti come noduli, secrezioni dal capezzolo o alterazioni cutanee.

L’obiettivo è ridurre al minimo i tempi tra sospetto clinico, diagnosi e trattamento chirurgico, con un iter strutturato che consente di arrivare alla valutazione specialistica in tempi estremamente brevi. L’accesso avviene tramite prenotazione telefonica all’ONCO POINT dell’ospedale, che in base alla priorità clinica indirizza i pazienti alla Breast Unit con slot dedicati.

Le prime indagini radiologiche, come ecografia e mammografia 3D, vengono effettuate entro pochi giorni, consentendo di completare la fase diagnostica iniziale in circa una settimana. In caso di sospetto oncologico, si procede con esami di secondo livello come biopsie guidate, mammografia con mezzo di contrasto o risonanza magnetica mammaria.

Se la diagnosi di tumore viene confermata e sussiste indicazione chirurgica, la Breast Unit garantisce la presa in carico immediata e la programmazione dell’intervento entro un massimo di due settimane, grazie al lavoro integrato delle diverse specialità coinvolte.

«Ridurre l’intervallo tra il sintomo, la diagnosi e la chirurgia minimizza il rischio di progressione del tumore e aumenta le probabilità di poter ricorrere a una chirurgia conservativa, oltre a lenire lo stress emotivo legato alla scoperta della malattia» spiega Luigi Ciuffreda, responsabile della Breast Unit dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza.

La Breast Unit, attiva come centro multidisciplinare dal 2013 e radicata in un’esperienza avviata fin dal 1996, rappresenta un modello organizzativo integrato che riunisce radiologia senologica, chirurgia, anatomia patologica, oncologia e radioterapia, con il supporto di numerose altre specialità tra cui genetica medica, psicologia clinica e fisiatria.

L’approccio multidisciplinare consente una gestione personalizzata del percorso diagnostico-terapeutico, dalla fase preoperatoria fino al follow-up, che può durare dai 5 ai 10 anni attraverso un ambulatorio integrato dedicato.

La struttura si conferma un punto di riferimento per la Puglia e per le regioni limitrofe, con una mobilità attiva di circa il 35%, oltre a circa 1.300 interventi chirurgici l’anno, 1.600 consulti multidisciplinari e 1.800 visite di follow-up, consolidando un ruolo centrale nella lotta al tumore al seno.

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