Cassonetti intelligenti a Foggia, Bruno: “Operazione di facciata mentre la città resta nel degrado”

Polemica sui nuovi “cassonetti intelligenti” a Foggia, al centro delle critiche del segretario provinciale di Forza Italia Giovani, Carlo Bruno, che punta il dito contro l’amministrazione comunale accusandola di privilegiare interventi d’immagine invece di affrontare i problemi quotidiani legati alla gestione dei rifiuti.

Secondo Bruno, la città continuerebbe a convivere con strade sporche, degrado urbano e disservizi nella raccolta dei rifiuti, mentre la risposta della giunta sarebbe rappresentata da sistemi tecnologici ritenuti poco aderenti alle reali necessità dei cittadini.

“A Foggia l’immondizia continua a restare per strada, i cittadini convivono ogni giorno con degrado e disservizi, ma la risposta della giunta di campo largo a trazione Movimento 5 Stelle è l’ennesima operazione di facciata: i cosiddetti ‘cassonetti intelligenti’”, afferma Bruno.

Per l’esponente politico, la priorità dei foggiani sarebbe quella di avere maggiore pulizia, raccolta efficiente e decoro urbano, mentre l’introduzione di tessere elettroniche e sensori verrebbe percepita come una scelta distante dalle criticità concrete del territorio.

“Perché mentre i foggiani chiedono semplicemente strade pulite, raccolta efficiente e decoro urbano, questa amministrazione pensa a tessere elettroniche, sensori e propaganda tecnologica, come se bastasse mettere uno schermo su un cassonetto per nascondere il fallimento sotto gli occhi di tutti, immondizia a terra, periferie abbandonate, quartieri sporchi e cittadini esasperati”, sostiene il segretario provinciale di Forza Italia Giovani.

Bruno evidenzia inoltre il timore che l’introduzione dei nuovi dispositivi possa persino aggravare alcune problematiche operative, tra malfunzionamenti e contenitori non utilizzabili.

“E il rischio concreto è che questi sistemi, costosi e complicati, finiscano persino per peggiorare la situazione: cassonetti bloccati, malfunzionamenti e altri sacchi lasciati fuori dai contenitori. Altro che rivoluzione ecologica. Questa sembra soltanto l’ennesima trovata ideologica del Movimento 5 Stelle, lontana anni luce dai problemi reali della città”.

In chiusura, l’affondo politico: “Foggia non ha bisogno di esperimenti. Ha bisogno di amministratori seri”.