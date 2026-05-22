Confindustria Foggia, Salatto: “Comuni sempre più deboli, rischio per la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno”

Il progressivo indebolimento finanziario dei Comuni del Sud e della Capitanata rischia di avere effetti diretti sulla capacità di attrarre investimenti e sostenere la crescita economica dei territori. È questo l’allarme lanciato da Confindustria Foggia, che evidenzia una fase di regressione economico-sociale in atto da anni nella provincia.

Secondo l’analisi dell’associazione, il benessere percepito dalle comunità locali risulta in calo e una parte significativa degli indicatori del sistema “Bes” dell’Istat in Capitanata si colloca in fascia medio-bassa o bassa. A pesare, viene sottolineato, è anche la riduzione progressiva delle risorse destinate agli enti locali, con particolare riferimento al Fondo di solidarietà comunale, che negli ultimi quindici anni avrebbe contribuito a una contrazione dei servizi e delle capacità di spesa.

Nel quadro tracciato da Confindustria viene richiamato anche il tema delle disuguaglianze territoriali, con riferimento allo spopolamento dei piccoli centri e alla perdita di residenti nel capoluogo, dove negli ultimi dieci anni si stimano circa 10mila abitanti in meno, mentre i Monti Dauni risultano tra le aree più colpite dal fenomeno.

Nonostante le criticità, l’associazione evidenzia alcuni segnali economici positivi, tra cui la crescita del valore aggiunto provinciale e gli effetti delle misure legate alla ZES unica e alla decontribuzione fiscale, considerate strumenti utili per sostenere nuovi investimenti industriali.

“Solo gli investimenti industriali, come dimostrano i numeri positivi della Zes Unica e le misure di decontribuzione fiscale per le aziende, possono restituire ricchezza ai territori. È questa la strada su cui insistere, incentivando gli investimenti. Anche se non si può tacere sulla difficoltà ormai conclamata dei Comuni di procurarsi le risorse dello Stato per far fronte ai bisogni dei cittadini. Enormi le diseguaglianze su calo demografico e fuga dei giovani che stanno emergendo in una grande città capoluogo come Foggia: negli ultimi dieci anni abbiamo perso circa 10mila residenti, i comuni dei Monti Dauni sono colpiti da uno spopolamento endemico” ha dichiarato il presidente di Confindustria Foggia Potito Salatto.

Salatto ha inoltre richiamato il rischio legato alla riduzione strutturale delle risorse pubbliche e al divario storico tra Nord e Sud nella distribuzione della spesa statale, sottolineando come tali squilibri incidano sulla capacità degli enti locali di garantire servizi e sviluppo.

“L’eccessivo indebolimento dello Stato nei Comuni potrebbe tradursi in un colpo mortale per la ripresa dell’investimento pubblico-privato nel Mezzogiorno” ha concluso il presidente di Confindustria Foggia.