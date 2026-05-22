Sono stati nominati oggi, 22 maggio, i nuovi direttori generali delle aziende sanitarie pugliesi. Per la Asl di Foggia la scelta è ricaduta sulla dottoressa Tiziana Di Matteo, mentre alla guida del Policlinico Riuniti di Foggia è stato indicato il dottor Yanko Tedeschi.

Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, nel corso di una conferenza stampa. “Non sono stati chiamati, non li ho incontrati, la maggioranza non li conosco personalmente. Mi auguro accettino la nomina”, ha dichiarato il governatore.

Decaro ha spiegato che ai nuovi direttori generali sarà affidato “un mandato chiaro, con obiettivi precisi, misurabili e verificabili”. Tra i principali macro-obiettivi figurano la programmazione economica e finanziaria, l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi, la governance delle società in house, la gestione patrimoniale, i servizi non sanitari e l’implementazione dei sistemi informativi.

“Abbiamo lavorato a uno schema di contratto ad hoc – ha aggiunto Decaro – in cui sono inseriti questi obiettivi. È prevista anche la decadenza in caso di mancato raggiungimento, oltre a una quota significativa dello stipendio legata ai risultati di gestione”.

Il presidente ha poi ringraziato i direttori generali uscenti per il lavoro svolto nei primi quattro mesi di mandato regionale: “Grazie al loro impegno, alla loro professionalità e determinazione, siamo riusciti a richiamare 170mila cittadini e ad anticipare 93mila prestazioni tra interventi, visite specialistiche e indagini diagnostiche”.

Infine, Decaro ha rivolto un augurio ai nuovi nominati: “Mi auguro che possano accettare per iniziare questa nuova avventura insieme a noi, ma soprattutto insieme ai cittadini. Ricorderò loro che dietro i numeri ci sono persone, pazienti, storie personali e familiari. La sanità non riguarda solo i conti economici, ma soprattutto i pazienti pugliesi”. Lo riporta l’Ansa.