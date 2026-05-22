Prosegue a Foggia il piano di installazione delle nuove targhe di toponomastica sul territorio comunale, avviato lo scorso 27 febbraio dall’Assessorato competente insieme all’Ufficio comunale, con l’obiettivo di migliorare l’identificazione delle strade e facilitare l’accesso ai servizi.

Gli interventi hanno già interessato diverse aree, tra cui Borgo Incoronata, dove le nuove targhe erano particolarmente attese dalla comunità residente. L’attività è stata estesa anche alla segnalazione di numerose arterie della viabilità extraurbana, tra cui Strade Comunali 23 e 24, Strada Comunale 7, Via Sprecacenere, Via del Mare, Via Trinitapoli, Via Cerignola, Via Camporeale, Strada del Salice Nuovo e il tratto Salice Nuovo–San Lorenzo, fino a Via Castelluccio dei Sauri.

Si tratta della prima fase di un intervento strutturato sulla toponomastica cittadina, pensato per risolvere criticità legate alla difficoltà di individuazione degli indirizzi nelle aree periferiche ed extraurbane. Una situazione che, in passato, ha creato disagi anche per i servizi postali e per gli interventi di emergenza, tra soccorsi sanitari, forze dell’ordine e vigili del fuoco.

Parallelamente è prevista a breve la convocazione della Commissione Consultiva per la Toponomastica, che opererà nella nuova composizione definita da decreto sindacale. L’organismo avrà il compito di accelerare l’iter delle pratiche già in esame e di avviare ulteriori processi di ridenominazione e intitolazione delle strade cittadine.

“Stiamo mantenendo anche questo impegno e ringrazio il dirigente e il personale tutto dell’Ufficio Toponomastica: questa iniziativa era attesa da lungo tempo e favorirà una reale integrazione dei residenti nel tessuto urbano e sociale, senza più discriminazioni di sorta e venendo incontro ai cambiamenti demografici registrati negli ultimi anni” ha dichiarato l’assessora alla Toponomastica Daniela Patano.