Edizione n° 6073

BALLON D'ESSAI

PINUCCIO MARE FUORI // Devastata auto e minaccia i poliziotti: arrestato l’attore di “Pinuccio U Pazz” di Mare Fuori
21 Maggio 2026 - ore  12:31

CALEMBOUR

SAMUELA AVETRANA // Studentessa 18enne si suicida lanciandosi dal balcone: “Chi sa qualcosa parli”
21 Maggio 2026 - ore  12:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia, toponomastica, prosegue il piano di installazione delle targhe. Patano: “Iniziativa attesa da tempo”

FOGGIA PATANO Foggia, toponomastica, prosegue il piano di installazione delle targhe. Patano: “Iniziativa attesa da tempo”

Pensato per risolvere criticità legate alla difficoltà di individuazione degli indirizzi nelle aree periferiche ed extraurbane

Foggia, toponomastica, prosegue il piano di installazione delle targhe. Patano: "Iniziativa attesa da tempo"

Foggia, toponomastica, prosegue il piano di installazione delle targhe. Patano: "Iniziativa attesa da tempo"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Maggio 2026
Foggia // Politica //

Prosegue a Foggia il piano di installazione delle nuove targhe di toponomastica sul territorio comunale, avviato lo scorso 27 febbraio dall’Assessorato competente insieme all’Ufficio comunale, con l’obiettivo di migliorare l’identificazione delle strade e facilitare l’accesso ai servizi.

Gli interventi hanno già interessato diverse aree, tra cui Borgo Incoronata, dove le nuove targhe erano particolarmente attese dalla comunità residente. L’attività è stata estesa anche alla segnalazione di numerose arterie della viabilità extraurbana, tra cui Strade Comunali 23 e 24, Strada Comunale 7, Via Sprecacenere, Via del Mare, Via Trinitapoli, Via Cerignola, Via Camporeale, Strada del Salice Nuovo e il tratto Salice Nuovo–San Lorenzo, fino a Via Castelluccio dei Sauri.

Si tratta della prima fase di un intervento strutturato sulla toponomastica cittadina, pensato per risolvere criticità legate alla difficoltà di individuazione degli indirizzi nelle aree periferiche ed extraurbane. Una situazione che, in passato, ha creato disagi anche per i servizi postali e per gli interventi di emergenza, tra soccorsi sanitari, forze dell’ordine e vigili del fuoco.

Parallelamente è prevista a breve la convocazione della Commissione Consultiva per la Toponomastica, che opererà nella nuova composizione definita da decreto sindacale. L’organismo avrà il compito di accelerare l’iter delle pratiche già in esame e di avviare ulteriori processi di ridenominazione e intitolazione delle strade cittadine.

“Stiamo mantenendo anche questo impegno e ringrazio il dirigente e il personale tutto dell’Ufficio Toponomastica: questa iniziativa era attesa da lungo tempo e favorirà una reale integrazione dei residenti nel tessuto urbano e sociale, senza più discriminazioni di sorta e venendo incontro ai cambiamenti demografici registrati negli ultimi anni” ha dichiarato l’assessora alla Toponomastica Daniela Patano.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Voi non saprete mai fino a qual punto la mia anima è vostra. Gabriele D’Annunzio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO