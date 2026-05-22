Funakoshi da applausi ai Campionati Nazionali Agonisti FESIK: 7 atleti, una pioggia di medaglie

Tre giorni di emozioni, sacrifici e grandi risultati hanno consacrato la Funakoshi tra le realtà più brillanti del karate nazionale. Dal 15 al 17 maggio 2026, al Palasport di Salsomaggiore Terme, si sono disputati i Campionati Nazionali FESIK agonisti, appuntamento tra i più prestigiosi del panorama italiano, che ha richiamato oltre 1064 atleti impegnati in 154 competizioni individuali e a squadre di kata e kumite nelle categorie mini cadetti, cadetti, juniores, seniores e veterani.

Una competizione durissima, resa ancora più selettiva dalla presenza di numerosi atleti della Nazionale italiana FESIK, scesi sul tatami con le rispettive società di appartenenza. In questo contesto altamente competitivo, la Funakoshi ha compiuto una vera impresa sportiva: con appena sette atleti in gara è riuscita a conquistare medaglie e piazzamenti prestigiosi in praticamente ogni categoria affrontata.

Il risultato più prestigioso della spedizione sipontina è arrivato però nella classifica generale delle società partecipanti: la A.S.D. Funakoshi, pur presentandosi con soli sette atleti, è riuscita a conquistare uno straordinario quarto posto assoluto tra tutte le società presenti alla manifestazione nazionale. Un traguardo di enorme valore sportivo, ottenuto contro realtà molto più numerose e strutturate, che conferma l’altissimo livello tecnico raggiunto dal dojo.

A guidare la squadra il maestro Vincenzo Brigida, autentico punto di riferimento tecnico e strategico del gruppo, capace di preparare gli atleti con precisione e lucidità nei momenti decisivi della gara. Accanto a lui, fondamentale il lavoro del coach Miky, che ha sostenuto i ragazzi dal punto di vista emotivo e motivazionale, aiutandoli a mantenere concentrazione e serenità anche nei combattimenti più difficili. Importante anche la presenza del maestro Salvatore Brigida, impegnato come arbitro durante la manifestazione, a conferma del prestigio e della credibilità raggiunti dal dojo Funakoshi nel panorama federale nazionale.

E i risultati parlano chiaro.

Paola Bordo si è laureata Campionessa d’Italia nel kata e ha conquistato il titolo di vicecampionessa d’Italia nel kumite, dimostrando tecnica, carattere e grande maturità agonistica.

Sofia Rinaldi ha ottenuto il secondo posto in Coppa Italia nel kata, sfiorando il podio nel kumite in una categoria di altissimo livello.

Matteo Brigida ha confermato tutto il suo valore conquistando il titolo di vicecampione d’Italia nel kata e una medaglia di bronzo nel kumite, distinguendosi per determinazione e qualità tecnica.

Ernesto Luca Calapinto ha centrato il titolo di vicecampione d’Italia nel kata, mentre nel kata a squadre ha trascinato il team fino a una straordinaria medaglia d’oro, sfiorando inoltre il podio nel kumite.

Paolo Albanese è stato tra i grandi protagonisti della spedizione Funakoshi: si è laureato Campione d’Italia nel kata, ha ottenuto una medaglia di bronzo nel kumite e ancora una medaglia d’oro nel kata a squadre, prestazione che lo ha consacrato tra gli atleti più completi della manifestazione.

Prestazione dominante anche per Gabriele Guerra, autore di una gara eccezionale culminata con il titolo di Campione d’Italia nel kata, Campione d’Italia nel kumite e una medaglia d’oro nel kata a squadre: un tris di medaglie che testimonia talento, preparazione e spirito competitivo.

Andrea Tomaiuolo ha infine completato il medagliere con un prezioso terzo posto in Coppa Italia nel kata, lottando con grande grinta anche nella specialità del kumite.

Dietro ogni medaglia, però, c’è molto di più del semplice risultato sportivo. C’è il sacrificio quotidiano degli allenamenti, la disciplina, il rispetto e soprattutto il sostegno costante delle famiglie. I genitori degli atleti hanno accompagnato e sostenuto i ragazzi durante tutta la trasferta, vivendo ogni incontro con passione e partecipazione, diventando parte integrante di questo straordinario successo. Un contributo prezioso è arrivato anche da Giulio Tomaiuolo, che si è occupato del reportage della manifestazione documentando i momenti più emozionanti della competizione, e da Mirko Guerra, fondamentale nel supporto organizzativo dell’intera spedizione.

Dopo un lungo viaggio verso Salsomaggiore Terme, gli atleti della Funakoshi hanno saputo trasformare stanchezza ed emozione in energia positiva, affrontando ogni incontro con coraggio e spirito di squadra. Il risultato finale è il ritratto perfetto di una società sana, unita e vincente, capace di formare non solo atleti competitivi, ma anche giovani ricchi di valori.

La Funakoshi torna a casa con un bottino eccezionale e con la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli del karate italiano. Una pagina di sport che riempie d’orgoglio tutta la comunità sipontina e lascia già sognare nuovi traguardi per il futuro.