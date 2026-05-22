I furti d’auto che colpiscono diversi scali e parcheggi italiani, come quanto emerso recentemente all’aeroporto di Orio al Serio, riportano l’attenzione su un fenomeno che secondo gli investigatori avrebbe una struttura organizzata e altamente specializzata.

A parlare è un investigatore che per anni ha seguito indagini sui furti di automobili tra il Foggiano e il Nord Italia, descrivendo un sistema criminale che non avrebbe nulla di improvvisato.

«Non parliamo più di semplici ladri di automobili. Qui siamo davanti a una filiera criminale organizzata come un’azienda, con ruoli precisi, stipendi e squadre operative specializzate», afferma l’investigatore.

Il fenomeno, secondo la sua ricostruzione, avrebbe un baricentro nelle aree tra Cerignola, Andria e San Ferdinando di Puglia, zone da cui partirebbero le attività legate al riciclaggio e allo smontaggio dei veicoli rubati.

Il caso di Orio al Serio, dove alcune auto di lusso sarebbero state smontate direttamente nei parcheggi dell’aeroporto per poi essere “cannibalizzate”, avrebbe riacceso l’attenzione su queste dinamiche criminali e su possibili collegamenti con gruppi attivi nel Foggiano.

«Il nome di Cerignola compare da anni nelle grandi operazioni contro i furti d’auto perché qui esiste una struttura criminale capace di muoversi rapidamente su tutto il territorio nazionale», spiega ancora l’investigatore, sottolineando la rapidità con cui le vetture sparirebbero dal luogo del furto per essere trasferite in poche ore nelle campagne pugliesi.

Secondo la ricostruzione, le operazioni sarebbero estremamente organizzate: «Le batterie operano in squadre. C’è chi individua l’auto, chi la apre con dispositivi elettronici, chi la mette in moto e chi fa da staffetta. Ognuno ha il suo compito e viene pagato in base alle competenze». I compensi andrebbero da circa 100 euro fino a 500 euro per le figure più specializzate.

Il vero guadagno, però, non deriverebbe dalla vendita del veicolo intero, ma dal mercato dei ricambi. «Il business enorme arriva dai pezzi di ricambio, perché il mercato richiede continuamente componenti elettronici e meccanici costosi e difficili da reperire», spiega l’investigatore.

Le vetture, una volta arrivate nelle campagne del Foggiano, verrebbero smontate in tempi rapidissimi. «Abbiamo trovato capannoni trasformati in officine clandestine. Gli smontatori riescono a ridurre un’auto a una carcassa in meno di un’ora».

I componenti verrebbero poi catalogati e immessi nel mercato nero, spesso anche online o destinati all’estero. Tra i sequestri citati figurano capannoni pieni di motori, centraline, portiere e parti elettroniche per un valore di centinaia di migliaia di euro.

Infine, una considerazione sul sistema criminale: «Il metodo è sempre lo stesso: rapidità, competenze tecniche e immediata collocazione dei pezzi sul mercato clandestino. È un sistema che si rigenera continuamente perché la domanda di ricambi è altissima», conclude l’investigatore, evidenziando come il fenomeno continui a rappresentare una delle principali criticità nel panorama dei furti d’auto in Italia.

Lo riporta foggia.corriere.it.