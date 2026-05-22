Manfredonia, Corso Manfredi. Manzella: "Una città pulita è segno di rispetto verso tutti"

MANFREDONIA — Corso Manfredi, una delle principali vie del centro cittadino, al centro di una segnalazione sul tema del decoro urbano e della pulizia quotidiana, frequentata ogni giorno da cittadini, famiglie, turisti e proprietari di animali.

Secondo quanto evidenziato, l’area necessiterebbe di interventi di pulizia più frequenti e sistematici, poiché si registrerebbero marciapiedi sporchi, residui e cattivi odori che persistono fino agli interventi naturali della pioggia, considerata insufficiente a garantire il mantenimento del decoro.

Viene precisato che non vi è alcuna polemica nei confronti dei cittadini che portano a spasso i propri animali domestici, chiarendo che il problema non riguarderebbe i cani, ma la gestione complessiva della pulizia urbana e delle attività di manutenzione.

L’attenzione è invece rivolta al tema del decoro e delle condizioni igienico-sanitarie di una delle strade più rappresentative della città, per la quale viene chiesto un intervento strutturato.

Nel messaggio rivolto all’Amministrazione comunale si sollecita l’attivazione di interventi programmati di lavaggio e sanificazione di Corso Manfredi, al fine di garantire condizioni più decorose e vivibili durante tutto l’arco della giornata.

“Una città pulita è segno di rispetto verso tutti”, ha dichiarato Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, che ha rilanciato la necessità di una maggiore attenzione alla cura degli spazi pubblici.