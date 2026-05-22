MANFREDONIA — Corso Manfredi, una delle principali vie del centro cittadino, al centro di una segnalazione sul tema del decoro urbano e della pulizia quotidiana, frequentata ogni giorno da cittadini, famiglie, turisti e proprietari di animali.
Secondo quanto evidenziato, l’area necessiterebbe di interventi di pulizia più frequenti e sistematici, poiché si registrerebbero marciapiedi sporchi, residui e cattivi odori che persistono fino agli interventi naturali della pioggia, considerata insufficiente a garantire il mantenimento del decoro.
Viene precisato che non vi è alcuna polemica nei confronti dei cittadini che portano a spasso i propri animali domestici, chiarendo che il problema non riguarderebbe i cani, ma la gestione complessiva della pulizia urbana e delle attività di manutenzione.
L’attenzione è invece rivolta al tema del decoro e delle condizioni igienico-sanitarie di una delle strade più rappresentative della città, per la quale viene chiesto un intervento strutturato.
Nel messaggio rivolto all’Amministrazione comunale si sollecita l’attivazione di interventi programmati di lavaggio e sanificazione di Corso Manfredi, al fine di garantire condizioni più decorose e vivibili durante tutto l’arco della giornata.
“Una città pulita è segno di rispetto verso tutti”, ha dichiarato Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, che ha rilanciato la necessità di una maggiore attenzione alla cura degli spazi pubblici.
2 commenti su "Manfredonia, Corso Manfredi. Manzella: “Una città pulita è segno di rispetto verso tutti”"
Cari signori, a Manfredonia il decoro e la violenza sono due temi da affrontare SERIAMENTE.
IL primo, quello del decoro, fa parte di una EDUCAZIONE che ci manca alla base, il secondo, quello della violenza è un tema urgente da affrontare con chi di dovere.
Questi due problematiche non vanno sottovalutati perché chi non sa vivere civilmente nella società, devono essere PUNITI SEVERAMENTE E NON AD ACQUA DI ROSE.
C’è una superficialità verso questa gente incivile che fa spavento.
Penso che ognuno di noi vuol vivere nella pace, ma se non c’è chi ammonisce certi personaggi, ditemi voi di cosa parliamo?
C’è bisogno che le autorità non usano pietismo, ma che applicano le leggi con coerenza.
Vivere bene è un bene di tutti.
Buona vita a tutti.
E dei 4 mastelli che fanno bella mostra all’ingresso della villa “monumento ai caduti” nessuno ne parla? Sono stati arbitrariamente posti, perchè non vengono rimossi? I vigili urbani non hanno competenza a farli togliere ed elevare qualche multa ai trasgressori?