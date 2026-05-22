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BOMBA D'AEREO Manfredonia, disinnescata bomba d’aereo da 500 kg: concluse senza criticità le operazioni dell’Esercito

Per garantire il coordinamento delle attività operative e della sicurezza pubblica è stato convocato presso la Prefettura il Centro Coordinamento Soccorsi

Manfredonia, disinnescata bomba d’aereo da 500 kg: concluse senza criticità le operazioni dell’Esercito

Manfredonia, disinnescata bomba d’aereo da 500 kg: concluse senza criticità le operazioni dell’Esercito

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Si sono concluse nel primo pomeriggio di oggi, 22 maggio 2026, le delicate operazioni di disinnesco e brillamento di un ordigno bellico rinvenuto lo scorso 14 maggio in località Onoranza, nel territorio comunale di Manfredonia.

L’ordigno, una bomba d’aereo ad alto esplosivo di fabbricazione inglese del peso di circa 500 chilogrammi, era dotato di un congegno di attivazione installato nella parte posteriore, elemento che ha reso particolarmente complesse le operazioni di messa in sicurezza.

L’intervento è stato eseguito dagli artificieri dell’11° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano, che hanno provveduto al despolettamento in situ della bomba. Successivamente, l’ordigno è stato rimosso e trasportato in sicurezza presso una cava nel territorio del comune di Lucera, dove è stato effettuato il brillamento controllato.

Per garantire il coordinamento delle attività operative e della sicurezza pubblica è stato convocato presso la Prefettura il Centro Coordinamento Soccorsi. Al tavolo hanno preso parte, oltre ai militari dell’Esercito, le Forze dell’Ordine, il 32° Stormo dell’Aeronautica Militare, il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, il personale del 118, la Provincia di Foggia, i Comuni di Manfredonia e Lucera, insieme ai gestori delle reti e dei sottoservizi.

Determinante la collaborazione tra tutti gli enti coinvolti, che ha consentito di portare a termine le operazioni senza alcuna criticità e in piena sicurezza per la popolazione.

L’intervento rappresenta l’ennesima attività di bonifica svolta dagli specialisti dell’Esercito Italiano su residuati bellici ancora presenti sul territorio, testimonianza dell’importante lavoro quotidiano svolto a tutela della pubblica incolumità.

1 commenti su "Manfredonia, disinnescata bomba d’aereo da 500 kg: concluse senza criticità le operazioni dell’Esercito"

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