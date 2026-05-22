MANFREDONIA – Ancora un episodio di vandalismo nel cuore della città. Nella notte ignoti hanno imbrattato con scritte e graffiti una parete del Palazzo San Domenico, edificio storico situato nella zona di Piazza Mercato, provocando indignazione e rabbia tra residenti e cittadini. Le immagini circolate nelle ultime ore mostrano evidenti scritte realizzate con vernice rossa su una delle facciate in pietra dell’antico stabile, attualmente interessato da lavori di manutenzione. Un gesto che molti definiscono un vero e proprio sfregio al patrimonio storico e architettonico cittadino.

Tra i primi a denunciare pubblicamente l’accaduto l’avvocato Cristiano Romani, che ha commentato amaramente: «Deturpato, o meglio sfregiato. Provo un senso di frustrazione, nel non aver individuato i responsabili”.