MONTICCHIO – Un nuovo episodio di presunto raggiro legato al cambio di denaro è stato segnalato nelle ultime ore nell’area di Monticchio, facendo scattare l’allerta tra attività commerciali e residenti.

Secondo quanto riferito da una testimonianza raccolta sul posto, un uomo si presenterebbe con atteggiamento cordiale chiedendo di cambiare alcune banconote. Durante l’operazione, approfittando di momenti di distrazione, riuscirebbe a manipolare il denaro per poi allontanarsi con una somma superiore rispetto a quella inizialmente consegnata.

L’individuo è stato descritto come magro, di carnagione mulatta, con una fascia o pancera blu legata in vita. L’uomo sarebbe stato avvistato nella zona di Monticchio.

Nel frattempo, l’attività commerciale presso cui si sarebbe verificato l’episodio sta esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, nel tentativo di raccogliere elementi utili da mettere a disposizione delle autorità competenti.

L’invito rivolto alla cittadinanza e agli esercenti è quello di mantenere alta l’attenzione, soprattutto davanti a richieste di cambio denaro da parte di sconosciuti. Si raccomanda inoltre di controllare attentamente le banconote prima di effettuare qualsiasi operazione e di segnalare immediatamente eventuali comportamenti sospetti alle forze dell’ordine.