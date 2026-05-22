Moglie chiede il divorzio, lui risponde con una festa: 150 invitati e abito da cerimonia

Quando un matrimonio finisce, c’è chi sceglie il silenzio e chi, invece, decide di trasformare la rottura in un evento pubblico. È il caso di Francesco Palombino, diventato virale sui social per aver organizzato una festa di “divorzio” in grande stile: 150 invitati, abito da cerimonia, musica, open bar e persino una torta, come in un vero ricevimento nuziale.

La vicenda risale al 2023, quando la moglie dell’uomo decide di porre fine al matrimonio. Una separazione che Palombino ha vissuto con difficoltà e che, come ha raccontato lui stesso in diverse interviste, ha rappresentato un periodo emotivamente complesso. «Non andavamo più d’accordo, mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto ed è stato un momento buio», ha spiegato.

Da quel dolore nasce però un’idea insolita: trasformare la fine del matrimonio in una sorta di rito di passaggio collettivo. Una festa strutturata nei dettagli, con tavoli assegnati, menù dedicato e dress code obbligatorio in abito elegante. Un evento pensato, almeno inizialmente, senza la presenza dell’ex moglie, che ha poi scelto di non partecipare.

«Pensavo sarebbe stato troppo, poi ho deciso di farlo», ha raccontato Palombino, precisando di non aver voluto dare alla festa alcun significato di vendetta o provocazione. Al contrario, l’obiettivo dichiarato era quello di elaborare la separazione e condividere con amici e conoscenti un momento di cambiamento personale.

Nel corso delle interviste televisive, tra cui quella nel programma La Volta Buona condotto da Caterina Balivo, Palombino ha spiegato come la sua scelta sia nata anche dalla volontà di normalizzare un’esperienza sempre più diffusa: la fine di una relazione. «Ho pensato che molte persone vivono separazioni dolorose. Perché non trasformare la chiusura di un capitolo in un nuovo inizio da celebrare?».

Dietro l’apparente leggerezza dell’evento, resta però una dimensione più complessa, legata alla gestione della vita familiare. Padre di un bambino di circa dieci anni, Palombino ha sottolineato la difficoltà di conciliare la costruzione di una nuova quotidianità con il ruolo genitoriale. «Per me è fondamentale restare un padre presente, nonostante tutto», aveva dichiarato in un’intervista al settimanale Gente.

Un episodio che, tra ironia e riflessione, ha acceso il dibattito sui social e sui media: può davvero una festa aiutare a chiudere un matrimonio? O è solo un modo diverso, e più spettacolare, di raccontare il dolore della fine di una relazione?

Lo riporta Leggo.it