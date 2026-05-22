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Home // Economia // Provincia di Foggia, liquidato il saldo finale per la progettazione della Pedegarganica

PEDEGARGANICA FG Provincia di Foggia, liquidato il saldo finale per la progettazione della Pedegarganica

L’intervento rientra nel CIS Capitanata ed è finalizzato al miglioramento della viabilità a servizio del distretto turistico del Gargano. Il

PEDEGARGANICA - archivio 2022

PEDEGARGANICA - archivio 2022 - GOOGLE IMAGE

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Maggio 2026
Economia // Manfredonia //

La Provincia di Foggia ha approvato la liquidazione del saldo finale relativo ai servizi tecnici per il completamento e la sistemazione funzionale della SP 28 Pedegarganica, nel tratto compreso tra l’incrocio con la SS272 e la Strada Provinciale 45 bis.

Con determinazione n. 922 del 22 maggio 2026, il Settore Viabilità e Infrastrutture stradali ha disposto la liquidazione complessiva di 113.139,91 euro in favore del RTP Politecnica Ingegneria ed Architettura. L’importo comprende il saldo dei servizi tecnici dell’appalto principale, pari a 68.070,88 euro, e ulteriori 21.099,92 euro per la progettazione definitiva ed esecutiva delle viabilità poderali e provvisorie e dei ponticelli sui torrenti Stignano e Vituro.

L’intervento rientra nel CIS Capitanata ed è finalizzato al miglioramento della viabilità a servizio del distretto turistico del Gargano. Il progetto definitivo dell’opera, approvato in linea tecnica nel 2024, ammonta complessivamente a 77.973.398,54 euro.

Il provvedimento prende atto del certificato di regolare esecuzione firmato dal RUP, architetto Angelo Iannotta, e dispone la prosecuzione degli adempimenti contabili e amministrativi previsti.

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