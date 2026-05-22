La Provincia di Foggia ha approvato la liquidazione del saldo finale relativo ai servizi tecnici per il completamento e la sistemazione funzionale della SP 28 Pedegarganica, nel tratto compreso tra l’incrocio con la SS272 e la Strada Provinciale 45 bis.

Con determinazione n. 922 del 22 maggio 2026, il Settore Viabilità e Infrastrutture stradali ha disposto la liquidazione complessiva di 113.139,91 euro in favore del RTP Politecnica Ingegneria ed Architettura. L’importo comprende il saldo dei servizi tecnici dell’appalto principale, pari a 68.070,88 euro, e ulteriori 21.099,92 euro per la progettazione definitiva ed esecutiva delle viabilità poderali e provvisorie e dei ponticelli sui torrenti Stignano e Vituro.

L’intervento rientra nel CIS Capitanata ed è finalizzato al miglioramento della viabilità a servizio del distretto turistico del Gargano. Il progetto definitivo dell’opera, approvato in linea tecnica nel 2024, ammonta complessivamente a 77.973.398,54 euro.

Il provvedimento prende atto del certificato di regolare esecuzione firmato dal RUP, architetto Angelo Iannotta, e dispone la prosecuzione degli adempimenti contabili e amministrativi previsti.