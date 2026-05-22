MANFREDONIA — Nuovo scorrimento della graduatoria del Reddito di Dignità 2023 nell’Ambito Territoriale di Manfredonia. Con una determinazione dirigenziale pubblicata dal Settore Servizi Sociali del Comune, l’amministrazione ha disposto l’ammissione di ulteriori 19 nuclei familiari al beneficio regionale destinato ai soggetti a rischio di esclusione sociale.

Il provvedimento rientra nell’ambito del programma finanziato attraverso il PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, azione dedicata ai “Percorsi integrati per l’inclusione sociale per i soggetti a rischio di esclusione”, collegata alla misura regionale del Reddito di Dignità, nota come ReD.

La decisione è stata adottata dal dirigente del Settore III “Servizi Affari Generali ed alla Persona, Politiche Sociali, Culturali e Giovanili”, Matteo Ognissanti, e riguarda il terzo scorrimento della graduatoria relativa all’Ambito Territoriale comprendente Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta.

Secondo quanto emerge dalla determinazione, l’intervento si è reso necessario a seguito di rinunce e revoche registrate tra alcuni beneficiari inizialmente ammessi al contributo. In particolare, diversi utenti hanno rinunciato espressamente alla misura, mentre altri sono decaduti dal beneficio per mancata presentazione alle convocazioni previste dai servizi sociali territoriali.

Lo scorrimento ha così consentito di liberare risorse economiche da destinare ad altre famiglie risultate inizialmente “ammesse non finanziabili”. Con il nuovo aggiornamento, le pratiche comprese tra la posizione 104 e la 122 della graduatoria cambiano stato diventando “ammesse finanziabili”.

Il Reddito di Dignità rappresenta una delle principali misure regionali di contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale. L’obiettivo è sostenere economicamente nuclei familiari in difficoltà accompagnandoli parallelamente in percorsi di inclusione attiva, orientamento, formazione e reinserimento socio-lavorativo.

Per ciascun beneficiario il sostegno economico previsto ammonta a 500 euro mensili per un periodo massimo di dodici mesi, subordinato però alla sottoscrizione di specifici patti individuali di inclusione sociale.

Nel corso dell’istruttoria, l’Ambito Territoriale di Manfredonia aveva ricevuto complessivamente 636 domande da parte delle famiglie residenti nei quattro comuni coinvolti. Dopo i controlli e le verifiche effettuate attraverso la piattaforma regionale “Puglia Sociale”, erano stati inizialmente finanziati 47 percorsi familiari grazie ad uno stanziamento di 282 mila euro assegnato dalla Regione Puglia all’ambito territoriale sipontino.

Con il passare dei mesi, tuttavia, alcune posizioni sono decadute o sono state rinunciate, rendendo possibile il progressivo scorrimento della graduatoria. Il nuovo provvedimento approvato dal Comune costituisce dunque il terzo aggiornamento ufficiale degli elenchi dei beneficiari.

L’amministrazione comunale ha precisato che, trattandosi di dati sensibili, gli allegati pubblicati riportano esclusivamente i codici pratica e non i nominativi dei richiedenti. Gli interessati potranno comunque esercitare il diritto di accesso agli atti rivolgendosi all’Ufficio di Piano del Comune di Manfredonia entro venti giorni dalla pubblicazione della determina.

A cura di Michele Solatia.