A Manfredonia torna al centro del dibattito il tema della pulizia e del decoro delle spiagge libere, con particolare riferimento alla Spiaggia del Castello, segnalata per condizioni di degrado e criticità igienico-sanitarie in vista della stagione estiva.

Il consigliere comunale Giuseppe Marasco interviene sulla situazione evidenziando come alcune aree del litorale cittadino necessitino di interventi urgenti, sottolineando che per altre zone, come Siponto, il Comune sarebbe già intervenuto con operazioni di pulizia.

Secondo quanto richiamato nell’intervento, la normativa vigente, in particolare la Legge Regionale Puglia n. 17/2015 e il Piano Regionale delle Coste, attribuisce agli enti competenti il compito di garantire pulizia, raccolta rifiuti e manutenzione ordinaria delle spiagge libere, anche attraverso affidamenti a soggetti esterni.

«Ad oggi, la Spiaggia del Castello presenta criticità igienico-sanitarie e di decoro non più tollerabili. I cittadini e i turisti hanno diritto a spiagge libere pulite, sicure e gratuite», si legge nella posizione espressa dal consigliere.

Marasco ha quindi annunciato una diffida formale nei confronti dell’Autorità Portuale, chiedendo un intervento immediato per la pulizia straordinaria e la messa in sicurezza dell’area, estendendo la richiesta a tutte le spiagge libere di competenza.

Nel documento viene inoltre sollecitato l’attivazione del servizio di pulizia previsto dagli atti di programmazione e dai contratti in essere, con la richiesta di rendere pubblico il calendario degli interventi.

«Il rispetto della legge e dei regolamenti non è un optional. Qualora non si dovesse provvedere in tempi brevi, sarò costretto a interessare gli organi sovraordinati, inclusa la Capitaneria di Porto e la Regione Puglia, per la tutela del demanio e della salute pubblica», prosegue la posizione del consigliere.

L’intervento si chiude con un richiamo alla necessità di non farsi trovare impreparati in vista dell’estate, ribadendo che cittadini e visitatori avrebbero diritto a spiagge libere decorose e pienamente fruibili.

Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.