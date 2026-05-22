“UniCare Opening Festival” all’Università di Foggia: Area Medica e territorio insieme per salute

L’Università di Foggia, attraverso l’Area Medica e in collaborazione con l’associazione studentesca Area Nuova, promuove “UniCare Opening Festival – Uniti nel prenderci cura”, in programma il 25 maggio 2026 alle ore 15:00 presso il parcheggio del Polo Biomedico “E. Altomare” in via Napoli a Foggia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra Università, sistema sanitario e territorio, attraverso una giornata aperta alla cittadinanza dedicata a divulgazione scientifica, orientamento, prevenzione sanitaria e partecipazione attiva degli studenti. UniCare si propone come uno spazio di incontro tra formazione medica, innovazione e responsabilità sociale, con una visione della cura intesa come valore condiviso.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del rettore Lorenzo Lo Muzio, del preside della Facoltà di Medicina Giuseppe Carrieri e del presidente del Consiglio degli Studenti Vincenzo Mundo.

A seguire, il programma prevede interventi scientifici e formativi: il professor Maurizio Margaglione parlerà dell’offerta formativa dell’Area Medica, mentre il professor Gaetano Serviddio approfondirà il nuovo Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. Spazio poi all’“UniCare Forum – E-Health Generation”, dedicato al rapporto tra tecnologie digitali, sanità e formazione, con la partecipazione della professoressa Lerina Aversano e del professor Agostino Marengo.

Nel pomeriggio si svolgerà anche l’UniCare Challenge, un quiz a squadre curato dalla studentessa Angelica Cutaio, pensato per unire formazione e partecipazione attiva. Dalle ore 17:15 prenderanno vita gli UniCare Advising Stand, con attività pratiche e dimostrative realizzate da studenti, specializzandi e professionisti: tecniche di sutura, primo soccorso, massaggio cardiaco, prelievi, valutazioni cliniche e nutrizionali, fino a percorsi dedicati a DNA e comunicazione scientifica.

Saranno inoltre presenti stand informativi di SimUMed, ADMO, AVIS, AIDO e Area Nuova, insieme a spazi dedicati alla prevenzione di HPV e malattie sessualmente trasmissibili, a testimonianza della collaborazione tra associazioni e comunità universitaria.

«L’Università deve essere sempre più un luogo aperto, capace di dialogare con il territorio e di costruire relazioni fondate sulla conoscenza, sulla responsabilità e sulla partecipazione. Con UniCare intendiamo valorizzare il ruolo sociale della formazione medica e offrire alla Comunità un’occasione di incontro con il mondo della ricerca, della prevenzione e dell’innovazione sanitaria. È attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni che possiamo immaginare una sanità più competente, inclusiva e vicina alle persone» ha dichiarato il rettore Lorenzo Lo Muzio.

Accanto alle attività scientifiche, il festival includerà anche momenti musicali e di socialità, con l’obiettivo di trasformare l’area del Polo Biomedico in uno spazio aperto e partecipato.

«UniCare – Uniti nel prenderci cura è molto più di un evento: è un messaggio, un segno tangibile della forza e dell’identità dell’Area Medica dell’Università di Foggia. Vogliamo mostrare al territorio una comunità viva, competente e appassionata, che ogni giorno si impegna a formare professionisti capaci non solo di curare, ma di comprendere, ascoltare e costruire salute insieme alle persone. Questo Opening Festival è solo il punto di partenza di un progetto più ampio, con UniCare Talks, Care On Med, Care On Science, Care4Future, Care Under the Tree e UniCare Summer Camp» ha aggiunto Vincenzo Mundo, presidente del Consiglio degli Studenti.

Con UniCare, l’Università di Foggia conferma il proprio impegno verso un modello sempre più integrato con il territorio, orientato alla crescita culturale, sociale e sanitaria, con particolare attenzione all’innovazione e alla sanità digitale. L’ingresso all’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria.