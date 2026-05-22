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Home // Foggia // Via Nicolò Borrelli, approvato il progetto di riqualificazione. Episcopo e Galasso: “Intervento frutto di una programmazione condivisa”

EPISCOPO GALASSO Via Nicolò Borrelli, approvato il progetto di riqualificazione. Episcopo e Galasso: “Intervento frutto di una programmazione condivisa”

Un intervento di rigenerazione urbana e ridisegno dello spazio pubblico con lavori previsti a partire dal mese di giugno e per tutta la stagione estiva

Via Nicolò Borrelli, approvato il progetto di riqualificazione. Episcopo e Galasso: "Intervento frutto di una programmazione condivisa"

Galasso ed Episcopo - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Maggio 2026
Foggia // Politica //

La Giunta comunale ha approvato il progetto di riqualificazione di via Nicolò Borrelli, che sarà interessata da un intervento di rigenerazione urbana e ridisegno dello spazio pubblico con lavori previsti a partire dal mese di giugno e per tutta la stagione estiva.

Il progetto rientra nell’Accordo Quadro per le manutenzioni straordinarie di strade e marciapiedi, zona A – Centro Abitato Area Nord, ed è stato proposto dall’assessore all’Urbanistica, Lavori Pubblici e Rigenerazione Urbana Giuseppe Galasso. L’intervento punta a risolvere il problema delle radici invasive e a ridefinire la viabilità con una nuova configurazione che prevede marciapiedi più ampi, incremento del verde urbano e aumento dei posti auto, mantenendo il doppio senso di circolazione e senza spartitraffico.

La trasformazione dell’area sarà caratterizzata da un forte incremento della componente green: gli alberi passeranno da 30 a 74 unità, con un aumento del 146%, mentre la superficie permeabile crescerà da 30 a 107 metri quadrati, pari a un +256%. L’intera area, estesa su circa 5.800 metri quadrati, sarà quasi equamente divisa tra carreggiata e spazi pedonali, con questi ultimi che passeranno da circa 1.700 a 2.800 metri quadrati, con un aumento del 59%.

Previsti anche interventi sulla mobilità e sulla sicurezza urbana, con l’eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione di 10 nuovi attraversamenti pedonali, 24 rampe di accesso e 3 posti riservati alle persone con disabilità. Il progetto include inoltre la creazione di un’area dedicata al carico e scarico e la riorganizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica, che passerà da 11 pali centrali a 15 laterali.

«L’intervento è il frutto di una articolata programmazione di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi che raccoglie tutte le segnalazioni pervenute da consiglieri comunali e Commissioni Consiliari, pressocché unanimemente concordi nel ritenere Via Borrelli tra le strade più insidiose e con maggior discomfort, sia per pedoni sia per il transito veicolare. Continuano le attenzioni dell’Amministrazione Comunale nel riqualificare lo spazio pubblico con attenzione e sensibilità nel favorire migliori condizioni di fruizione e vivibilità», dichiarano la sindaca Episcopo e l’assessore Galasso.

Il progetto prevede anche la rimozione dei 30 alberi esistenti, che saranno sostituiti nella stagione autunnale con 74 nuove piantumazioni, curate dall’Area Ambiente.

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