Atti intimidatori a Monte Sant’Angelo, solidarietà Marco Pellegrini

Bari. Marco Pellegrini, portavoce eletto in Senato per il M5s, in merito all’ennesimo atto intimidatorio ai danni di un amministratore della provincia di Foggia, dichiara: «Pochi minuti fa è stato preso di mira il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, al quale è stata incendiata l’autovettura, mentre qualche giorno fa l’obiettivo è stata l’auto del caposettore dello stesso Comune, Mimmo Rignanese. A entrambi esprimo la mia più totale e sincera solidarietà e vicinanza.

La prossima settimana parlerò in Senato in merito a questi attacchi vigliacchi.

L’omicidio a Vieste di qualche giorno fa e gli atti intimidatori a Monte Sant’Angelo – di probabile natura mafiosa – testimoniano ancora una volta che la lotta alla criminalità organizzata in provincia di Foggia è ben lungi dall’essere vinta.

Non bastano, evidentemente, i Cacciatori di Calabria, non basta il Reparto Prevenzione Crimine, non basta la buona volontà e gli sforzi delle forze dell’ordine e della magistratura.

Occorre, AL PIU’ PRESTO, l’istituzione di una sezione distaccata della D.D.A. a Foggia.

A tal proposito, sto preparando una proposta di legge che trovi presto largo consenso in entrambe le Camere».

(NOTA STAMPA)