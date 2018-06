“C’è gioco e gioco”, la piaga della ludopatia analizzata a Foggia

Di:

Foggia, 22 giugno 2018. Si è parlato di gioco d’azzardo e dipendenza dal gioco come disturbo nel funzionamento del cervello al Convegno “C’è gioco e gioco” che si è tenuto presso la Sala Rosa del palazzetto dell’Arte di Foggia nella mattinata del 21 giugno.

Relatori il giornalista Giampiero Moncada e il dott. Roberto Mollica per la parte medica della questione.

Giampiero Moncada racconta di essere arrivato ad interessarsi di gioco dopo aver rifiutato un lavoro sul gioco d’azzardo.

“Dopo aver visitato, però, una fiera, ho capito che ci sono tante cose curiose del gioco di cui parlare. Tante cose del gioco non si conoscono”. Le sue parole. Del gioco d’azzardo non si parla molto. Queste le considerazioni emerse in un primo confronto tra Moncada e i giornalisti presenti in sala in rappresentanza di varie testate locali.

“Tantissime sono le persone che vivono un disagio sociale tra cui coloro che vivono la piaga della ludopatia. Ma si evidenzia una mancanza di approfondimenti nei giornali locali” la riflessione unanime. Intanto le puntate aumentano perché la gente è sempre più a contatto con occasioni di gioco. Esercizi pieni di slot machine, sale scommesse sempre più diffuse, gratta e vinci in ogni bar. E la crisi economica ha reso l’azzardo ancora più appetibile.

La gente cerca di ricavarne denaro in modo forsennato, senza rendersi conto che dietro non c’è un ente di beneficienza, ma un’industria che fa profitti. Con il decreto Balduzzi, del 2012, tuttavia, il governo riconosce per la prima volta che il gioco d’azzardo è un fenomeno che, oltre a produrre reddito, causa problemi con costi sociali enormi. Chi ne diventa dipendente, va curato.

La dipendenza dal gioco può essere dunque considerata una malattia che “incide sul funzionamento del cervello” come specifica il dott. Roberto Mollica.

Ma cosa si intende per gioco d’azzardo?

I Giochi d’azzardo dipendono dal caso o dalla sorte e non dalla abilità del giocatore. Si dice citando il vocabolario della Crusca. “La verità è che il gioco d’azzardo è da considerarsi in una accezione negativa, quello che in inglese è detto gambling” le parole di Moncada a tal proposito. Moncada ha poi delineato un quadro veloce della situazione del gioco in Italia.

Nel 1999 lo stato italiano decide di assegnare le scommesse ippiche ai monopoli e introduce le scommesse sportive che diventano di competenza del CONI. Nel 2000 arriva dalla Spagna il bingo.

Nel 2004 arrivano le slot machine, i Gratta e vinci vengono dati ad una concessione esclusiva. Arriveranno con internet i giochi online. Nel 2009 arriva il poker a torneo online. Nel 2011 arriva il poker cash. Nel 2013 arrivano le scommesse online.

Chi gestisce i controlli sulla materia del gioco?

Il Ministero delle Finanze, il Ministero Agricoltura per i cavalli coinvolti nelle scommesse ippiche, il Ministero della Salute, Ministero Interno perché il gioco attira gli interessi della malavita. Sogei – Società Generale d’Informatica S.p.A. e azienda italiana che opera nel settore dell’ICT., controllata al 100% dal Ministero dell’economia e delle finanze del quale è una società in house – dispone di un sistema informatico per il quale il giro di scommesse è tracciabile in tempo reale costantemente.

Le macchine sono quindi tutte collegate al sistema Sogei.

Nei controlli sono coinvolti anche Guardia di Finanza, Vigili urbani, SIAE che mette a disposizione ispettori per controlli sul territorio nazionale secondo la formula del body rent. Al convegno è intervenuta anche la vicesindaco di Foggia, Erminia Roberto. Le sue parole “Con progettualità realizzata in intesa con le scuole, abbiamo ottenuto una diminuzione dei casi di coinvolgimento nel gioco. Noi, come Assessorato alle politiche sociali, siamo presenti sul territorio con un sistema di professionisti in grado di far uscire fuori dalla ludopatia i dipendenti dal gioco. Ma è importante che la persona affetta da dipendenza innanzitutto sia aiutata a riconoscere il problema e accetti di affrontarlo“.

A cura di Daniela Iannuzzi,

Foggia 22 giugno 2018