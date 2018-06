Discarica Forcone-Cafiero, “Emiliano salvi 300 posti di lavoro”

Di:

Bari. “Mi unisco alla richiesta di 9 sindaci che chiedono alla Regione di prolungare la permanenza di Aseco presso gli impianti, per salvare Sia Srl. A 20 giorni dalla mia richiesta di chiarezza sulle sorti della Spa Aseco (era fissata al 20 giugno la data di scadenza dell’ordinanza regionale che introduce la stessa società nella realizzazione di 16 celle (8+8) per la bio-stabilizzazione), ossia se resterà gestore degli impianti o diverrà socio dei Comuni, affiancandoli anche nella gestione e, quindi, nella programmazione del servizio di raccolta ed in particolare se verrà indetta una gara d’appalto per la gestione degli impianti di Forcone-Cafiero e quali garanzie esistano per il mantenimento dei livelli occupazionali ai dipendenti di Sia, considerati i recenti impegni assunti dall’Ager, torno sul tema a margine di una conferenza stampa tenuta oggi dai rappresentanti di Fratelli d’Italia.

I 9 Comuni del Bacino Fg 4 chiedono alla Regione la proroga dell’ordinanza che ha portato Aseco a costruire e ad avviare la gestione delle biocelle. Con il passaggio graduale di una proroga alla Società, anche solo di 2 mesi, e con i proventi della biostabilizzazione in avvio e della indizione del concordato in continuità, si può pensare di salvare l’azienda. Qualora il tribunale non conceda il concordato in continuità e la Regione non proroghi ad Aseco la permanenza nelle biocelle, si sarà costretti a chiudere tutto. Emiliano faccia un piccolo sforzo a tutela degli oltre 300 lavoratori a rischio e tuteli un’azienda che consente lo smaltimento dei rifiuti che, diversamente, resterebbero ingestiti come sta accadendo in questi giorni”.