FI “Piena e convinta solidarietà al sindaco Pierpaolo D’Arienzo”

Di:

“Ancora una volta Monte Sant’Angelo è stata ferita: l’incendio dell’auto del Sindaco è una ferita provocata a tutta la comunità montanara. Al Sindaco Pierpaolo d’Arienzo va la nostra solidarietà e la nostra vicinanza. E Solidarietà e vicinanza anche a quanti si sentono offesi e colpiti da un atto così ignobile, vile, delinquente, malefico.

C’è rabbia, tanta rabbia, e sgomento, come abbiamo detto nei giorni scorsi, ma i delinquenti sappiano che non c’è paura o rassegnazione: la gente onesta, perbene, sarà molto più forte di voi e saprà combattervi! Monte è fatta di persone che non vogliono assolutamente più sopportare le cattiverie: non sappiamo che fare degli stupidi, di chi non sa usare la ragione e il dialogo, ma solo la violenza; come disse un ex Sindaco, “andatevene da Monte, non vi vogliamo, lasciateci in pace!”.

FORZA ITALIA fa appello a quanti, forti del senso della legalità e del bene comune, hanno il dovere di collaborare con chi ogni giorno si impegna per la difesa del nostro diritto a vivere in una città accogliente e sicura. Adesso, basta!”. (Fonte: Forza Italia – Monte Sant’Angelo)