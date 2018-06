Foggia. “Fiamme Gialle” in festa. Celebrazione e risultati (FOTO)

Di:

Foggia, 22 giugno 2018. Le Fiamme Gialle della Provincia di Foggia hanno celebrato oggi, 22 giugno, il 244° Anniversario di Fondazione del Corpo.

La Cerimonia, presieduta dal Comandante Provinciale – Colonnello t.ISSMI Francesco Gazzani, si è svolta in piazza Umberto Giordano, alla presenza delle massime Autorità civili e militari del Capoluogo e vi ha preso parte una rappresentanza di Finanzieri in servizio nei Reparti dipendenti.

Come ogni anno, l’Anniversario costituisce anche un momento di riflessione, tracciando un bilancio del lavoro svolto nel periodo gennaio 2017 – maggio 2018.

Le direttrici lungo le quali si stanno sviluppando le attività operative dei Reparti sono tese a:

– indirizzare l’azione di contrasto verso i fenomeni più gravi ed insidiosi;

– privilegiare strategie investigative trasversali;

– aggredire sistematicamente i patrimoni dei soggetti dediti ad attività criminose;

– contrastare, in particolare nella nostra Provincia, i traffici illeciti via mare, attraverso un dispositivo d’intervento che integra le diverse componenti (territoriale, investigativa e aeronavale) del Corpo.

Anche per l’anno in corso è quindi stato confermato l’impegno del Comando Provinciale di Foggia della Guardia di Finanza nella lotta ai fenomeni di criminalità economico-finanziaria più diffusi e dannosi. “Evasione fiscale, frodi nella percezione di fondi pubblici, contrabbando, gioco illegale, riciclaggio, infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, traffici di esseri umani e di stupefacenti, finanziamento al terrorismo, sono solo alcune delle forme di illegalità in grado di mettere a dura prova la stabilità del sistema, non solo a livello domestico ma anche in chiave transnazionale.

In quest’ottica, l’azione di contrasto che svolgono i Reparti del Corpo è funzionale non solo ad individuare i patrimoni illeciti ed a recuperare gettito fraudolentemente sottratto a tassazione, ma, anche e soprattutto, a tutelare le imprese sane, le loro potenzialità competitive ed i livelli di occupazione che esse sono in grado di assicurare.”

LOTTA ALL’EVASIONE, ALL’ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI LA DISFATTA DEGLI 8 GRANDI EVASORI FISCALI

Non si tratta di piccoli commercianti, artigiani e imprenditori, che rappresentano l’ossatura economica della Provincia – sempre da tutelare – e che magari hanno omesso di rilasciare uno scontrino. Parliamo invece dei grandi evasori, ossia di quei soggetti fiscalmente pericolosi i cui patrimoni sono espressione diretta dei gravi reati tributari o economico-finanziari commessi; importi tutt’altro che insignificanti se si pensa che questi evasori, tutti insieme, in un anno e mezzo hanno sottratto allo Stato 25 milioni di euro.

E non ci si riferisce a numeri ancora da accertare o a importi da recuperare a tassazione o incassare da parte del fisco, ma a valori e beni “congelati” per poi essere acquisiti in via definitiva (con la confisca) al patrimonio dello Stato.

Ci si è arrivati seguendo uno dei nuovi percorsi intrapresi dalla Guardia di Finanza, che mira a “stanare” gli evasori qualificando e quantificando la sproporzione esistente tra i redditi dichiarati e il patrimonio della persona interessata da procedimenti di prevenzione patrimoniale. Un percorso vincente perché non ancorato alla ricerca degli indizi di evasione – non sempre agevoli da riscontrare – ma fondato sul rilevamento della contraddizione emergente tra le manifestate disponibilità finanziarie e lo spesso esiguo reddito dichiarato.

Grandi evasori fiscali, quindi, che quasi mai evadono da soli, ma si avvalgono di una rete di connivenze per realizzare circuiti viziosi fatti di fatture false, emesse o utilizzate in contabilità. Veri e propri sodalizi criminali che, affidandosi in qualche caso all’esperta consulenza di studi tributari, sono in grado di minare la concorrenza tra le imprese sane della Provincia. Quello connesso alle fatture false è un fenomeno arduo da contrastare proprio per le difficoltà connesse alla necessità di dimostrare l’inesistenza delle transazioni – a volte immateriali e complesse oltre che di respiro internazionale – o per i tempi occorrenti, talvolta lunghi, per raccogliere tutte le prove.

Nella “categoria” dei grandi evasori non rientra soltanto chi si avvale delle fatture false. Ci sono anche quelli delle frodi cosiddette “carosello”, quelli che costituiscono crediti IVA fittizi o che ottengono indebite compensazioni di imposte e contributi: sono 133 i casi di società “cartiere” o “fantasma”, create ad hoc per la realizzazione di frodi all’IVA, la costituzione di crediti fittizi e l’ottenimento di indebite compensazioni. Vi sono poi coloro che, più intraprendenti, si spingono oltreconfine trasferendo all’estero i propri profitti e, per finire, quelle imprese straniere che operano in Italia, ma non dichiarano nel nostro Paese i redditi su cui hanno l’obbligo di pagare imposte nazionali.

Nel settore della fiscalità internazionale i casi di evasione scoperti nel 2017 e nei primi 5 mesi del 2018 sono stati 13.

COMBATTERE LE INSIDIOSE FRODI FISCALI ANCHE INTERNAZIONALI

Interventi sempre più mirati per contrastare le frodi fiscali: 849 in tutto, tra verifiche e controlli, avviati nei confronti delle persone e delle imprese considerate maggiormente a rischio di evasione fiscale.

Sono 190 i soggetti denunciati per reati fiscali, 5 dei quali finiti in manette, denunciati in un anno e mezzo di attività. Il 65% di questi hanno attuato gli illeciti più insidiosi e pericolosi per la stabilità economico-finanziaria del Paese e per la libera concorrenza tra imprese: l’emissione di fatture false, la dichiarazione fraudolenta, l’occultamento di documentazione contabile.

I sequestri di disponibilità patrimoniali e finanziarie ai responsabili di frodi fiscali ammontano a 3,5 milioni di euro, cui si aggiungono le ulteriori proposte di sequestro già avanzate, per 25 milioni di euro.

L’ECONOMIA “INVISIBILE”, LE ACCISE, I GIOCHI E LE SCOMMESSE CLANDESTINE

Sono 125 le persone del tutto sconosciute al fisco (evasori totali) responsabili di aver evaso, in un anno e mezzo, 21 milioni di IVA. Nello stesso periodo sono stati verbalizzati 227 datori di lavoro per aver impiegato 498 lavoratori in “nero” o irregolari.

Nel settore delle accise, i 165 interventi conclusi dalle Fiamme Gialle hanno portato al sequestro di oltre 372 tonnellate di prodotti energetici oggetto di frode. A questi si aggiunge un consumato in frode pari a circa 6.674 tonnellate equivalenti a circa 8 milioni di litri.

Nel comparto del gioco e delle scommesse, eseguiti circa 145 controlli e concluse 4 indagini di polizia giudiziaria con il recupero a tassazione di una base imponibile per quasi 10 milioni di euro.

AL BANDO CORRUZIONE E SPRECHI

Altra fenomenologia illecita contro cui, dopo l’evasione, il Corpo riversa le proprie migliori risorse, è la corruzione, campo nel quale, sempre nell’ultimo anno e mezzo, sono state denunciate, per reati contro la Pubblica Amministrazione, 79 persone, 26 delle quali sottoposte a misure cautelari personali.

Nel settore degli appalti sono state eseguite 48 indagini di polizia giudiziaria i cui esiti sono stati partecipati alla competente Autorità Giudiziaria.

Ma la corruzione è solo la punta dell’iceberg di un insieme di inefficienze e sprechi di risorse di cui si rendono colpevoli persone che, operando nel pubblico, procurano danni all’erario: nell’ultimo anno e mezzo le Fiamme Gialle ne hanno individuate 67, responsabili di un danno erariale di circa 33 milioni di euro, nei cui confronti sono stati eseguiti sequestri conservativi “ante causam” per oltre 6 milioni di euro

LE FRODI AL BILANCIO COMUNITARIO, NAZIONALE E DEGLI ENTI LOCALI, DEL “TICKET SANITARIO” E DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Le frodi scoperte in danno del bilancio comunitario, nazionale e degli enti locali, sono state pari a circa 9 milioni di euro. I soggetti nel complesso denunciati sono stati 102, con l’esecuzione di 98 interventi a tutela dei principali flussi di spesa pubblica. Proseguendo in ambito sanitario, ci sono poi i “furbetti” del ticket, settore nel quale i controlli mirati hanno consentito di individuare “sacche” di irregolarità nel 60% dei casi: in pratica, ogni 10 persone controllate, in esito a specifiche analisi di rischio, almeno 6 si sarebbero fatte curare gratis, in ospedali pubblici o in altre strutture private convenzionate senza averne diritto. Altro settore particolarmente a rischio è quello delle assistenze domiciliari, dei pasti a domicilio, degli assegni per il nucleo familiare e di quelli di maternità, degli assegni per le mense scolastiche, delle borse di studio, ecc.; insomma di tutti quegli aiuti economici e servizi sociali di assistenza spettanti ai cittadini che versano in particolari e delicate condizioni economiche e sociali.

I controlli svolti in tale ambito dalla Guardia di Finanza – polizia economico-finanziaria a forte vocazione sociale – mirano proprio a evitare che delle “prestazioni sociali agevolate” – questa la definizione tecnica degli aiuti in argomento – possa beneficiare chi non ne abbia diritto, a danno dei più bisognosi. I risultati ottenuti sono significativi: il 48% dei controlli svolti ha evidenziato irregolarità.



LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

CONTRASTO PATRIMONIALE ALLE MAFIE, LOTTA AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO .

Le indagini patrimoniali contro le mafie, volte a sottrarre le risorse finanziarie e patrimoniali dalle quali le consorterie criminali traggono sostento, hanno portato alla confisca (e ristabilito il possesso da parte dello Stato) di beni e valori per 3,6 milioni di euro. Ulteriori 5 milioni sono stati, inoltre, sequestrati, mentre le richieste di sequestro in corso ammontano a 55 milioni di euro. Scoperti infine 71 soggetti responsabili di reati fallimentari con l’accertamento di patrimoni risultati distratti di oltre 275 milioni di euro.

IL MERCATO DEL “FALSO” .

Anche la contraffazione fa male al Paese perché danneggia il Made in Italy, svilendo il prestigio del marchio italiano nel mondo. Rientrano negli oltre 145 mila articoli sequestrati dalle Fiamme Gialle pugliesi nell’ultimo anno e mezzo quelli propriamente contraffatti o con falsa indicazione del Made in Italy, quelli non sicuri e i prodotti alimentari recanti marchi industriali falsificati o indicazioni non veritiere circa l’origine e la qualità. In questo settore, i Reparti operativi della Provincia hanno eseguito 622 interventi, svolgendo 17 deleghe dell’Autorità Giudiziaria, che hanno portato alla denuncia di 151 responsabili, di cui 1 tratto in arresto.

OCCHIO ALLE BANCONOTE .

La contraffazione non risparmia alcun settore: ne sono testimonianza le banconote, le monete, i titoli, i certificati e i valori bollati falsi sequestrati in Provincia di Foggia dal 1° gennaio 2017, per un valore complessivo di 16.140 euro. Sono 15 le persone denunciate.

CACCIA AI TRAFFICI ILLECITI VIA TERRA, MARE E CIELO

Non tende sicuramente a rallentare l’azione a contrasto dei traffici di droga.

Dal mese di gennaio 2017 ad oggi i Reparti della Provincia hanno sequestrato 15 tonnellate di stupefacenti, grazie anche ad operazioni congiunte con la componente Aeronavale del Corpo, con l’arresto di 44 responsabili ed il sequestro di numerosi natanti utilizzati per il trasporto sulla costa garganica.

CAMPAGNA ESTIVA .

Per l’intero periodo estivo i Reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia continueranno a garantire un piano straordinario di rafforzamento del dispositivo di sicurezza economico-finanziario per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa anche a tutela degli operatori onesti del settore turistico e ricettivo che, proprio nel periodo estivo, concentrano la gran parte della loro attività.

Il controllo economico del territorio svolto dai Reparti territoriali con il supporto della componente Aeronavale contribuirà, infine, al presidio di strade, aree urbane, porti, aeroporti, frontiere marittime e terrestri per il contrasto di tutte le tipologie di traffici illeciti anche a favore dei villeggianti e delle imprese che operano lungo le coste daune.

Redazione StatoQuotidiano.it