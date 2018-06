Giuseppe Angel Manfredonia, si riparte con coach De Florio

Di:

La Giuseppe Angel Manfredonia è già in pista per la nuova stagione 2018/2019, la diciassettesima del consesso sportivo sipontino. Si riparte con un’importante novità: approda sulla panchina della Prima Squadra l’Head Coach Roberto De Florio. Un tecnico di comprovata esperienza, con importanti stagioni alle spalle, coach De Florio negli anni più recenti ha legato il suo nome alla Cestistica San Severo dove ha prima vinto un campionato di serie C e poi guidato la stessa squadra in B.

Negli ultimi anni, rilevante la collaborazione con Coach Piero Coen proprio sulla panchina giallonera in qualità di fidato assistente. De Florio arriva a Manfredonia dopo la vittoria del Campionato di Promozione con la Sveva Lucera, tra i suoi successi ricordiamo anche la promozione con la Libertas Foggia dalla C alla B. In passato ha allenato anche la squadra di Bisceglie in serie C1. Ma è sfogliando le pagine meno recenti della pallacanestro in riva al golfo che si scopre un filo rosso, mai interrotto, che lega Roberto De Florio al basket sipontino: fu lui, infatti, a sedere sulla panchina della Virtus Manfredonia quando quella squadra sipontina scrisse una pagina storica, per il basket di casa nostra, approdando alla Serie C nazionale, il risultato più alto mai raggiunto dalla nostra pallacanestro.

L’Angel, nel frattempo, ha buttato le basi per un efficace e proficuo lavoro sulle Squadre Giovanili, anche alla luce dei buoni risultati conquistati in questi anni nelle diverse categorie: a dedicarsi a loro a tempo pieno sarà Gianpio Ciociola.

Il coach sipontino dopo la decisione di lasciare la panchina della prima squadra, guiderà il settore giovanile e affiancherà, insieme a Fabio Carbone, coach De Florio in qualità di assistente proprio su richiesta di quest’ultimo. Significative le parole della presidente della Giuseppe Angel, Loredana Lillo: “De Florio era il coach scelto per continuare quanto di buono è stato fatto in questi anni. E’ bastato un colloquio per trovare l’intesa per la collaborazione. Il coach porterà in dote alla società tutta la sua esperienza e professionalità e sono convinta di essere riuscita a formare uno staff tecnico di primo livello”.Ricompattato il gruppo dirigenti, con i rientri del team manager Dario Salcuni e del dirigente responsabile, Pasquale Aulisa. Siamo alle porte di una nuova stagione agonistica, una stagione che porta con sé una immutata carica agonistica e tanta determinazione: l’Angel va riportata al posto che merita.

(Nota stampa)