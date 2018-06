In fiamme l’auto del sindaco di Monte Sant’Angelo. Solidarietà

Di:

Monte Sant’Angelo, 22 giugno 2018. Incendio, nel pomeriggio, ai danni dell’auto in uso al sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo D’Arienzo.

I fatti sono avvenuti nei pressi della sede del Comune, in una zona non coperta da impianti di videosorveglianza.

Indagini in corso dei Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia, Stazione di Monte Sant’Angelo. Al momento risulterebbe attestata la natura dolosa dell’incendio, che ha interessato una Fiat Punto.

Secondo incendio in 3 giorni ai danni di referenti dell’Amministrazione comunale

Si tratta del secondo incendio, in pochi giorni, ai danni di autovetture di referenti dell’Amministrazione comunale. L’altro ieri, mercoledì 20 giugno 2018, è andata in fiamme l’auto in uso al funzionario comunale del Comune di Monte Sant’Angelo, Domenico Rignanese.

Da raccolta dati, i fatti sono avvenuti in pien giorno, alle ore 11.20 nei pressi della sede del Comune montanaro. L’incendio avrebbe interessato una Toyota RAV4.

Il ragioniere Domenico Rignanese risulta attualmente “Responsabile del settore Affari Generali” e “Responsabile dell’ufficio contenzioso e contratti del Comune di Monte Sant’Angelo”.

Sull’incendio ai danni di Rignanese si era espresso lo stesso sindaco D’Arienzo “In pieno giorno e nei pressi di Palazzo di Città, l’auto del Responsabile del settore Affari Generali del Comune di Monte Sant’Angelo, Domenico Rignanese, è stata incendiata. Ieri (il 19 giugno,ndr) l’ennesimo agguato di stampo mafioso ha macchiato di sangue la città di Vieste e oggi a Monte Sant’Angelo questo vile atto. Siamo stufi di questa delinquenza diffusa che inquina i nostri territori marchiandoli vergognosamente. Monte Sant’Angelo è la Città dei due Siti UNESCO, è la Città delle persone per bene!

Qualcuno da giorni continua a gridare ‘prima gli italiani’, a chiudere porti, ma credo sia opportuno cominciare a gridare ‘prima le persone per bene!’ di qualsiasi nazionalità esse siano! Prima la legalità. E se proprio dobbiamo parlare di chiusure, chiudiamo questi delinquenti senza scrupoli in galera. Monte Sant’Angelo e il Gargano chiedono a gran voce al Ministro Salvini di rafforzare quel lavoro serrato di controllo che, negli ultimi anni, Forze dell’ordine e Prefettura hanno svolto nel nostro territorio!

Esprimo la solidarietà mia e dell’intera Amministrazione al Responsabile del Settore e chiedo a gran voce che l’intera comunità si schieri in modo inequivocabile: uniti saremo sempre più forti di loro“.

SOLIDARIETA’

“Ancora una volta Monte Sant’Angelo è stata ferita: l’incendio dell’auto del Sindaco è una ferita provocata a tutta la comunità montanara. Al Sindaco Pierpaolo d’Arienzo va la nostra solidarietà e la nostra vicinanza. E Solidarietà e vicinanza anche a quanti si sentono offesi e colpiti da un atto così ignobile, vile, delinquente, malefico.

C’è rabbia, tanta rabbia, e sgomento, come abbiamo detto nei giorni scorsi, ma i delinquenti sappiano che non c’è paura o rassegnazione: la gente onesta, perbene, sarà molto più forte di voi e saprà combattervi! Monte è fatta di persone che non vogliono assolutamente più sopportare le cattiverie: non sappiamo che fare degli stupidi, di chi non sa usare la ragione e il dialogo, ma solo la violenza; come disse un ex Sindaco, “andatevene da Monte, non vi vogliamo, lasciateci in pace!”.

FORZA ITALIA fa appello a quanti, forti del senso della legalità e del bene comune, hanno il dovere di collaborare con chi ogni giorno si impegna per la difesa del nostro diritto a vivere in una città accogliente e sicura. Adesso, basta!”. (Fonte: Forza Italia – Monte Sant’Angelo)

Incendio auto sindaco Monte Sant’Angelo. Barone esprime solidarietà a nome della Commissione sulla criminalità organizzata

Nota della Presidente della Commissione di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, Rosa Barone. “Esprimo la mia solidarietà e quella dell’intera Commissione di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia l sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo D’Arienzo, la cui macchina è stata incendiata poche ore fa nel comune garganico. Purtroppo siamo di fronte all’ennesimo atto intimidatorio nei confronti di un sindaco, mesi fa era toccato a quello di Peschici, Franco Tavaglione. I sindaci pugliesi non sono soli e intendiamo ribadire la nostra ferma intenzione di coinvolgerli nel nostro lavoro al fine di comprendere, anche con il loro aiuto, quali azioni possa in concreto mettere in campo la Regione per aiutarli e supportarli nel loro quotidiano lavoro per la difesa della legalità sul territorio. Atti del genere per altro sono da condannare con forza.

Nel 2015 per Monte Sant’Angelo, fu disposto con decreto del presidente della Repubblica, uno scioglimento del consiglio comunale, dopo l’accertamento di forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata nel paese. In un paese del Sud Italia in cui la mafia tenta di comandare su tutto, di prevalere sulla politica e sui cittadini, tutte le azioni che con coraggio possono restituire dignità e speranza ai cittadini in un percorso comune di legalità, vedono l’appoggio incondizionato della nostra Commissione”.

Monte Sant’Angelo. Azzarone: “D’Arienzo e l’Amministrazione impegnati a garantire la legalità nella gestione del Comune”

Dichiarazione di Lia Azzarone, segretario provinciale del Partito Democratico foggiano. “Il sindaco di Monte Sant’Angelo e l’intera Amministrazione comunale sono impegnati a garantire il pieno rispetto della legalità nella gestione del Comune e delle attività ammini-strative. E’ il movente dell’intimidazione subìta qualche ora fa da Pierpaolo D’Arienzo, l’auto del quale è stata data alle fiamme qualche giorno dopo analogo avvertimento indirizzato ad uno dei dirigenti comunali.

Ho fiducia che la magistratura e le forze dell’ordine sappiano individuare gli autori e i mandanti di questi atti.

Ho fiducia che la Prefettura e gli altri organismi dello Stato sappiano individuare strumenti operativi capaci di garantire più tutele e maggiore sostegno agli amministratori in prima linea al fianco dei cittadini, delle organizzazioni civiche e delle imprese che chiedono di vivere e operare nel pieno rispetto della legalità. A Pierpaolo D’Arienzo, all’Amministrazione comunale e al Partito Democratico di Monte Sant’Angelo esprimo la vicinanza e la solidarietà dell’intera comunità politica del PD foggiano”.

#IOSTOCOLSINDACO

”Nell’assonnata città di Monte Sant’Angelo grandi eventi pirotecnici sono in corso che tendono alla consacrazione del fuoco con relativo battesimo, di mira sono le istituzioni tra cui Dirigenti ed infine il Sindaco ai quali rivolgiamo tutta la nostra solidarietà per gli atti intimidatori subiti. Proprio in queste ore ci è giunta notizia di un ennesimo episodio intimidatorio nei confronti del Primo Cittadino (Pierpaolo D’ARIENZO) che al di là del colore politico rappresenta l’intera cittadinanza, anche di chi aspramente nei limiti della Costituzione critica il suo operato restando nella dialiettica e nel confronto civile e democratico.

La città ha subito ancora una volta un’ennesimo atto di violenza, di intimidazione e avvertimento, come se quello che abbiamo già subito negli anni non fosse abbastanza, per ultimo lo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose, tale da farci capire senza possibilità di interpretazione, che viviamo in una situazione di oppressione mentale, un intera città sotto scacco di un manipolo di stronzi che giustificano la loro inutile esistenza con atti intimidatori e vili.

Il quadro si completa negli ultimi tempi con un divagare di furti e furtarelli in case abitate e non, scippi nel centro storico, ormai abbandonato a se stesso dove vale la legge del più forte, devastazione continua di macchine distributrici di bevande ed atti vandalici vari nel nostro ospedale, che con le tenebre diventa terra di nessuno nella totale impunità e con l’impotenza delle forze dell’ordine….

Onestamente cominciamo ad essere stanchi anche del silenzio e delle omertà della popolazione, che si sente sempre assolta, mentre è sempre largamente coinvolta (scusate la citazione), il silenzio rende complici dello scempio che continuiamo a subire senza nessun atto di rivolta, si noi in questo caso tifiamo rivolta, dobbiamo avere il coraggio tutti insieme di riprenderci in mano la città e

tutti gli spazi che sono nostri e non al soldo o alla mercè dei malavitosi e capibastone.

La rinascita parte dal singolo cittadino che comincia a prendere atto della situazione e se ne fa carico individualmente, senza delegare a terzi (“che le ja fe ij?”) e ritorni la coesione sociale, cosa ormai abbandonata e dimenticata per troppo tempo, la rivolta per le porte di san michele negli anni ’70 è troppo lontana, ma ha insegnato che il “montanaro” quando si coalizza ha la forza e la potenza per far cambiare lo stato delle cose presenti uscendo dal ghetto e dal calduccio di casa. LA MAFIA E’ UNA MONTAGNA DI MERDA!”. ARCI NUOVA GESTIONE Monte Sant’Angelo

