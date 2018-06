Incendio auto d’Arienzo, solidarietà Marialuisa Faro

Di:

La dichiarazione della portavoce al Parlamento del MoVimento 5 stelle Marialuisa Faro, in merito agli avvenimenti criminosi avvenuti sul Gargano in questi giorni:

“Sono vicina al Sindaco D’Arienzo per l’accaduto di questo pomeriggio, così come sono vicina alla comunità viestana per l’orrore che continua a perpetrarsi nella nostra terra. Il Gargano ha bisogno di aiuto e di non essere lasciato da solo a combattere questa guerra. È ora di dire basta ai soprusi della criminalità organizzata. Io come portavoce mi impegnerò con tutte le forze per fare in modo che questa terra riceva attenzione e rispetto in Parlamento, e attenzionerò inoltre il nostro Governo. Tutti ci dobbiamo impegnare per garantire alla gente del Gargano, la legalità che

merita.”