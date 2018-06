Leonardo Taronna “La (dis)carica dei 101”

Di:

”La presente è una denuncia dello stato di abbandono e di degrado totale in cui versa lo storico porto di Manfredonia. Dopo innumerevoli segnalazioni da parte di cittadini e operatori (ben 101) presenti nell’area portuale, dopo parecchi tavoli di confronto tra tutte le autorità competenti, ritengo doveroso tentare anche questo ultimo approccio: quello della sensibilizzazione dell’intera collettività cittadina.

Siamo ormai in piena stagione turistica e la mancanza di manutenzione, igiene e anche il “semplice” ritiro dei rifiuti all’interno dell’area portuale rappresentano un danno d’immagine enorme per la nostra cittadina.

Tutte le autorità competenti sono già a conoscenza della problematica, ma le settimane scorrono senza una risoluzione definitiva. Siamo all’assurdo!

E’ in corso un continuo rimpallo di responsabilità, con chiamate su chiamate, missive su missive, ma nessun intervento concreto per tutelare le attività presenti nell’area portuale e, tanto meno, per mantenere a livelli “sufficienti” il decoro urbano in quei luoghi.

Auguro (quanto prima!) che si intervenga con decisione per dare una soluzione per questa grave situazione che non deve lasciare indifferenti alcuno: Sindaco, Giunta comunale, Consiglieri comunali e tutti i cittadini sipontini”.

(A cura di Leonardo Taronna,

Consigliere comunale Forza Italia Manfredonia,

Manfredonia 22 giugno 2018)