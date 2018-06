Longo: “Ci sono 300 case da consegnare ma siamo indietro con i progetti”

Di:

Foggia. Il delegato alla casa Saverio Cassitti, consigliere comunale, è stato spintonato e insultato nei locali di via Gramsci da un uomo che voleva una casa. E’ quanto avvenuto ieri negli uffici preposti. In particolare, riferisce il consigliere Bruno Longo, “si tratta di un uomo che, avendo un disabile in famiglia, cercava un’abitazione al piano-terra”. La famosa emergenza abitativa – che ha visto, per esempio, l’odissea dell’ex distretto militare, con famiglie messe fuori e poi ritornate in sede, con le tende e le proteste sotto palazzo di città e le denunce sulle utenze dell’acqua pagate dal Comune- è peggiorata con gli anni: “Abbiamo una situazione esplosiva perché l’Arca non costruisce più case, ha deciso di si ristrutturare il suo patrimonio, gli interni, le facciate, cosa che va anche bene, ma intanto la tensione sociale è al limite. Hanno consegnato 32 alloggi dopo 20 anni, è l’Arca l’ente deputato alle case che le passa al Comune per la graduatoria.

Quando le famiglie destinatarie di queste case sono andate all’ufficio per la consegna, è scoppiata una rissa furibonda con botte da orbi. Noi siamo indietro rispetto al recupero di alloggi, i programmi di urbanistica sono fermi e l’ufficio tecnico non dà risposte, Nel giro di due-tre anni, anche tenendo presente la prossima amministrazione, potremmo consegnare 300 alloggi”.

Ma è la burocrazia che rallenta le pratiche in un corto circuito fra Regione e Comune. E insiste sull’ufficio urbanistica, con una polemica non troppo velata con quanto fatto finora: “Lo dico alla mia maggioranza, faccio autocritica. L’assessore deve essere meglio supportato, io capisco la bellezza delle piazze e dei giardini, ma l’urbanistica è anche case, non possiamo gestire solo quello che ci dice la Corte dei Conti, serve una visione più ampia. Bisogna dire ai costruttori che devono dare prima appartamenti pubblici e poi quelli privati. L’ufficio si avvita si stesso mentre la Regione è bloccata sull’housing sociale. L’ultimo accordo di programma è stato stipulato 5 anni fa, ma manca la Vas, la valutazioni ambientale strategica, dopo che il progetto della società è passato a Bari”.