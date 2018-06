Manfredonia. Caratù “Assunzioni nell’ASE? Serviva agenzia interinale?”

Di:

Manfredonia, 22 giugno 2018. ”L’ A.s.e. S.p.A., azienda ecologica di Manfredonia, ha dato mandato ad un’agenzia interinale di Bari (già, perché di Bari?) per selezionare ed assumere 16 operatori ecologici full time (e . Ovviamente la selezione avverrà come sempre in aula consiliare per sorteggio ed i requisiti saranno verificati solo ai sedici fortunati sorteggiati. Sappiamo bene che l’attuale A.u. è di quelle parti, giù di lì, e preferisce esternalizzare tutto. Ma questa mi sembra un po’ troppo. Per controllare 16 curriculum non mi pare occorrano grandi doti manageriali, basterebbe un impiegato d’ordine, di cui come ben sappiamo l’a.s.e. è ben dotata. L’Ase ha bisogno di risparmi e dell’utilizzo a pieno del suo personale”.

Lo dice in una nota Giovanni Caratù, presidente di “Manfredonia che funziona”.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata