Manfredonia – Siponto, “3.386 presenze tra Castello e Parco Archeologico per la Festa della Musica”

Anche quest’anno, in occasione della Festa della Musica del 21 giugno, il Museo Nazionale della Daunia ed il suo Parco archeologico di Siponto hanno superato il già lusinghiero primato del 2017 in cui avevano registrato il primo posto in Puglia per numero di visitatori con 2.527 presenze.

I due siti nella giornata di ieri (21.06.2018) hanno registrato complessivamente 3.386 presenze, superando di oltre il 30% il dato del 2017.

Il Direttore Alfredo de Biase commenta questo inanellarsi di successi come un trionfo dell’intero territorio di Capitanata dove le energie e le eccellenze artistiche locali iniziano a farsi notare anche al di fuori degli ambiti strettamente provinciali. “ Con piacere sto constatando un nuovo interesse verso i nostri Siti culturali da parte dell’intera Daunia, la comunità si sta accorgendo che quando l’arte, la cultura e le istituzioni fanno sistema siamo vincenti. Ieri, anche se giornata lavorativa infrasettimanale, ho notato visitatori provenienti da più parti della Penisola ed anche oltre; mi ha fatto piacere scorgere tra il pubblico l’interesse di tanti foggiani verso i nostri monumenti e l’apprezzamento per l’organizzazione delle varie iniziative messe in campo. Un ringraziamento – continua de Biase – a chi ha contribuito al successo dell’intera operazione culturale: Saverio Mazzone con l’Agenzia del Turismo di Manfredonia, la Mac Accademy con tutti gli artisti, l’Officina Musicale di Foggia con i suoi maestri e i 50 giovanissimi e bravi musicisti, l’Associazione Hargos Ippium e tutto il personale in servizio presso il Museo ed il Parco.”

Tra le prossime novità il direttore ci ha segnalato che – anche se non è semplice come può sembrare – dal mese di luglio il Museo Nazionale resterà aperto tutte le domeniche in orario pomeridiano (sino ad oggi risultava aperto solo le prime due domeniche del mese), mentre la Cripta di Santa Maria Maggiore di Siponto da oggi resterà sempre aperta durante gli orari di apertura del Parco (sino a ieri aperta esclusivamente durante le manifestazioni culturali) . “Tutto questo – continua il direttore – si è potuto raggiungere grazie alla disponibilità ed allo spirito di servizio mostrato dall’intero personale di accoglienza di entrambi i Siti e all’ottima collaborazione instaurata con la nuova direttrice del Polo Museale della Puglia, dott.ssa Mariastella Margozzi, che ha sempre mostrato lungimiranza, equilibrio e apprezzabili capacità manageriali”.

Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia e Parco Archeologico di Siponto