Manfredonia, trovato ordigno artigianale durante perquisizione: arrestato 28enne

Manfredonia, 22 giugno 2018 (II – continua) I Carabinieri hanno sottoposto a perquisizione anche l’abitazione del 28enne pregiudicato Fabio Vario.

Nel corso delle operazioni, estese anche alle pertinenze della casa, all’interno del garage attiguo all’immobile è stato rinvenuto, ben nascosto, un ordigno esplosivo artigianale del peso di 320 grammi, sul quale verranno ora effettuati accertamenti tecnici. Grazie agli Artificieri del Comando Provinciale di Bari si è intanto potuto verificare che si trattava di un ordigno esplosivo improvvisato del tipo “bomba carta”, dagli effetti, per tipo e quantità di esplosivo, micidiali, del tipo di quelli purtroppo noti per l’impiego soprattutto nelle estorsioni e nei danneggiamenti a negozi e attività varie.

Alla luce di quanto tecnicamente documentato dagli artificieri dell’Arma, a conclusione degli accertamenti, Fabio Vario, già noto per una rapina aggravata commessa a Milano e poi per evasione, è stato quindi dichiarato in arresto per detenzione di esplosivo e tradotto presso il carcere di Foggia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Redazione StatoQuotidiano.it