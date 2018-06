Truffa dello “specchietto” a Prato, arrestato 53enne di Manfredonia

Di:

Manfredonia, 22 giugno 2018. A Manfredonia i Carabinieri hanno rintracciato, sempre nel corso dei controlli estesi sul territorio dell’intera Compagnia, il pluripregiudicato 53enne Vincenzo Diaferio, che vanta un curriculum criminale di assoluta pericolosità, con precedenti per furti, rapine, estorsioni, tentato omicidio ed altri reati.

Diaferio è risultato destinatario di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, questa volta di Prato, per il quale, al termine degli accertamenti, è stato dichiarato in arresto su ordine di esecuzione per la carcerazione emesso da quel Tribunale per una truffa aggravata commessa nel centro toscano nel 2007.

Nello specifico, il pregiudicato di Manfredonia si era reso responsabile di quella che viene definita “truffa dello specchietto” ai danni di un cittadino.

Diaferio è stato accompagnato dagli uomini dell’Arma presso il carcere di Foggia, dove deve espiare un residuo definitivo pari a nove mesi di reclusione con versamento di una multa pari a 1.000 euro.

