Riunione sindaci del Consorzio Fg/4 “La sensazione è positiva”

Trinitapoli, 22 giugno 2018. “Devono sapere i lavoratori, i cittadini, ma soprattutto le istituzioni che la situazione non è più sostenibile. A mezzogiorno oggi sarà chiusa la nostra discarica e i nostri nove comuni rimarranno sepolti nei rifiuti”.

Si apre così, con le parole del sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo, la conferenza Stampa dei sindaci del Consorzio Fg/4 tenutasi nella mattinata.

L’intento è chiedere una proroga all’ordinanza regionale con cui la discarica Forcone-Cafiero verrebbe chiusa ed interdetta ad accogliere i rifiuti del Aro Fg/2.

L’appello accorato viene da tutti i sindaci presenti all’incontro, Gerardo Tarantino per Orta Nova, Umberto Di Michele per Carapelle, Massimo Colia per Stornarella, l’assessore Aniello Masciulli per Sanferdinando di Puglia, il vicesindaco di Ordona Leonardo De Luca, Bernardo Lodispoto per Margherita di Savoia.

“Abbiamo bisogno di un atto di un ente superiore quale è la Regione e rivolgiamo la nostra richiesta al Presidente Emiliano”. Continua Francesco Di Feo “Sottolineamo che non vediamo la Regione Puglia e l’Ager come nostri nemici, ma come nostri interlocutori. Siamo disposti a fare il nostro mea colpa perché avremmo potuto muoverci prima, ma ora abbiamo superato le posizioni soggettive. Vogliamo solo un accordo con l’Ager e con il presidente Emiliano perché la nostra discarica non diventi un monumento al passato”.

Presenti alla conferenza stampa anche l’architetto Francesco Vasciaveo, Amministratore SIA; il senatore della Repubblica, Dario Damiani; il consigliere regionale Nicola Vendola. “Convocata in prefettura, lunedì prossimo un’altra riunione con il prefetto ed il presidente Emiliano. Emiliano però non ci sarà perché impegnato a Mosca. Cercheremo di fare in modo che sia presente comunque una rappresentanza regionale” le parole di Francesco Vasciaveo “Non è possibile che ora che siamo ad un passo dalla risoluzione dei problemi della SIA, non si trovi una soluzione. Sono fiducioso. Dobbiamo metterci nelle condizioni tali per cui da domani i rifiuti vengano raccolti”.

Tutti i sindaci hanno tenuto a precisare la ferma volontà ad impegnarsi per addivenire ad un accordo con la Regione nel più breve tempo possibile mantenendo un senso di unità.

“La sensazione è positiva. Siamo qui tutti con la fascia tricolore a rappresentare lo Stato” il pensiero espresso da Franco Metta, sindaco di Cerignola che ha aggiunto “Da stamattina decine di cisterne di percolato sono uscite dalla contrada Forcone-Cafiero. Questo vuol dire che finalmente il percolato sta scendendo sotto il limite consentito dalla legge. È stata stipulata anche la polizza fideiussoria la cui mancanza era all’origine del ritiro della nostra AIA. Stiamo raggiungendo un’intesa con l’Agenzia delle Entrate. Ora abbiamo solo bisogno che l’ordinanza di chiusura della nostra discarica venga prorogata di 30 giorni. In tale periodo SIA ritornerà ad essere in grado di gestire il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e di dare riconoscimenti ai propri lavoratori”.

Le parole del sindaco di Orta Nova, Gerardo Tarantino a sottolineare il rischio ambientale in cui versano i nove comuni dove i rifiuti giacciono ormai da giorni riversi anche fuori dei cassonetti “Situazione ormai incresciosa e direi pericolosa. Le temperature sono in aumento. Tutto sta fermentando. Ogni sindaco tornerà a casa e troverà montagne di rifiuti. Emiliano, anche lei è stato sindaco e potrà capire. Per di più nelle opposizioni non si trova fronte comune, come se questa disgrazia l’avessimo provocata noi. Abbiamo bisogno della presenza reale e fisica della Regione per affrontare questa situazione insieme”.

Intanto, da Orta Nova, la sezione locale di Forza Italia, nella persona di Nicola Distasio, rende nota una lettera aperta indirizzata al prefetto di Foggia in cui si chiede un intervento che possa evitare il rischio igienico ambientale che ormai si corre presso gli spazi del proprio Comune.

EMERGENZA RIFIUTI: L’ESITO DELL’INCONTRO DI QUESTA MATTINA

”L’appello alla Regione dei sindaci del Consorzio Ato Fg/4. Questa mattina anche il sindaco di Carapelle Umberto Di Michele ha partecipato alla conferenza stampa straordinaria sull’emergenza rifiuti dei sindaci del Consorzio Ato Fg/4. I primi cittadini hanno fatto appello al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per scongiurare un improponibile conferimento dei rifiuti a Massafra, vicino Taranto, come da disposizioni di Gianfranco Grandaliano, commissario AGER.

È stata chiesta una proroga di 30 giorni al presidente Michele Emiliano rispetto all’ordinanza n.1 del 22/12/2017 (che scade oggi). Nel caso la proroga non fosse concessa, la ASECO non potrebbe più operare nello stabilimento di SIA e, quindi, gli impianti non potranno essere utilizzati. La stipula della polizza fideiussoria richiesta è avvenuta, assicurano i sindaci. In agenzia delle entrate due giorni fa era stata saldata una parte dei debiti (il debito fu determinante per la sospensione dell’AIA) e chiesta la rateizzazione della parte restante. L’Agenzia aveva risposto che la pratica sarebbe stata evasa in 15 giorni. Troppi per i Comuni interessati, che hanno fatto uno sforzo enorme per sobbarcarsi un’ulteriore spesa. Lunedì ulteriore incontro in prefettura con i vertici della Regione Puglia”. IL SINDACO Dott. Umberto Di Michele

A cura di Daniela Iannuzzi