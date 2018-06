Serie B, Procura Federale chiede retrocessione Foggia

Di:

La Procura Federale ha chiesto la retrocessione in serie C per il Foggia Calcio coinvolto in una inchiesta della giustizia penale sul riciclaggio e compensi in nero a tesserati. Respinta, dunque, la proposta di patteggiamento, concordata invece con diversi giocatori. Altri ex tesserati come l’allenatore Roberto De Zerbi e l’ex ds Beppe Di Bari hanno invece deciso di andare a processo.

Ora il Tribunale Federale che dovrà pronunciarsi in base alla richiesta della Procura e alle memorie difensive dei 37 deferiti e della società. Al dibattimento è stato ammesso il legale della Virtus Entella, che in caso di retrocessione a tavolino del Foggia, sarebbe ripescata in serie B. La sentenza sarà resa nota lunedì insieme con le motivazioni.