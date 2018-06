“Take me”. Torna Luka

Di:

Manfredonia. Dopo tre anni di assenza dalle scene musicali, Luka, cantautore e compositore alternativo, con influenze rock britanniche, propone un suo nuovo brano con relativo nuovo video, dal titolo Take Me.

Take Me è un brano un pò stralunato, orientaleggiante per la presenza di immagini girate al Festival dell’Oriente di Napoli, in cui si colgono anche riferimenti letterari e poetici percepibili da chiunque abbia letto Il Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde.

In questo brano, ci si può imbattere anche in aspetti malinconici e romantici, a volte decadenti ma che invitano a trovare la bellezza anche nell’oscurità.

“Il brano lascia volutamente molta libertà di interpretazione a chiunque lo ascolti con sonorità orecchiabili ma mai scontate”.

Il Link al nuovo video Take Me è il seguente: