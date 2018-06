Trasporto scolastico ed urbano a Troia, nota Grazia Manna

Di:

Al Comune di Troia, al Consorzio Re Manfredi e alla Metaurobus, che gestisce attualmente il servizio di trasporto urbano e scolastico, è arrivata un’istanza da parte dell’ANAC datata 6 giugno 2018.

L’attivista 5 stelle, Grazia Manna, non molla la presa e continua a tenere i riflettori puntati sull’appalto del trasporto scolastico ed urbano per un importo di 2.766.090,00 euro di durata novennale.

“Il parere dell’ANAC del 23/05/2018 sulla illegittimità della formula utilizzata per l’aggiudicazione della gara del trasporto urbano e scolastico di Troia, non è VINCOLANTE“, si affannava a ripetere il Primo Cittadino, avv. Leonardo Cavalieri, per galvanizzare il suo elettorato frastornato dall’eco della richiesta di rinvio a giudizio e del parere da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sull’attribuzione del punteggio utilizzato dalla stazione appaltante non conforme alla normativa del settore.

Nei giorni scorsi l’ufficio precontenziosi e pareri dell’ANAC ha invitato il Consorzio Re Manfredi, Metaurobus e il Comune di Troia “a voler far conoscere le proprie determinazioni sulla pronuncia del 23/5/2018 (con proposizioni di ricorsi, provvedimenti assunti, acquiescenza) entro 35 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. Si evidenzia che nel caso di omissione e non veridicità delle comunicazione rese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento si applica l’art. 213 del codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 con trasmissione dei relativi atti all’ufficio dell’autorità competente per l’applicazione delle sanzioni”.

Entro un mese, una volta ricevute le determinazioni dalla Re Manfredi, dalla Metaurobus, dal Comune di Troia – a firma del Sindaco, del dirigente (architetto Gioacchino Casamassima della centrale unica di committenza dei Comuni di Ascoli e Troia), del responsabile del procedimento della gara (ing. Ciro Gaudiano), dall’avvocato Raffaele di Giovine (componente esterno in qualità di esperto), e dalla consulente dott.ssa Marica Longo, nominati, con buona probabilità, per i loro curricula nel settore delle gare d’appalto, pur avendo in servizio il Comune di Troia ben 7 laureati, di cui uno in giurisprudenza con ampia esperienza nel settore appalti -, l’ANAC si pronuncerà in via definitiva, sottolinea la pentastellata troiana e prosegue,qualora l’ANAC dovesse riconfermare irregolarità, già evidenziate nella pronuncia del 23 maggio, i propri atti e rilievi ai sensi dell’art. 213 saranno trasmessi agli organi di controllo, ed essendo già stato instaurato giudizio penale, con richiesta di rinvio a giudizio del Sindaco e del responsabile del procedimento della stazione appaltante per ipotesi di reato connesse alla gara, i rilievi saranno inviati alla Procura della Corte dei Conti se sarà accertato un pregiudizio per il pubblico erario dall’esecuzione del contratto assegnato alla Metaurobus con un ribasso a base d’asta dell’1,20% (33 mila euro) a fronte del ribasso del 19,36% (536.000 euro) del Consorzio Re Manfredi, con un probabile danno per le casse comunali pari a 503 mila euro spalmato su 9 anni.

All’attualità – conclude Manna – essendo trascorsi due anni e 4 mesi dall’affidamento dell’appalto alla ditta Metaurobus con formula illegittima e non conforme alla normativa, in data 15 febbraio 2016, l’eventuale danno erariale ammonterebbe a circa 130 mila euro, essendo il costo annuo del danno pari a 55 mila euro, quello mensile pari a 4.500 e quello giornaliero 150 euro.