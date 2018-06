Tutte le donne di Paz (a Foggia)

Di:

Foggia. “Donna è la mia ragazza, donna è mia madre e ti dico che riposare una testa sconvolta in un grembo conosciuto e amato è quanto di più bello sia dato da vivere a un uomo. La femmina è meravigliosa”. Un’ispirazione continua, nell’arte e nella vita. Parola di Andrea Pazienza, fumettista, disegnatore, artista di bruciante talento nato a San Severo e scomparso prematuramente nel 1988, a soli trentadue anni. Di lui si è detto e scritto tanto ma poco, o quasi nulla, delle sue donne, delle voci femminili che lo hanno conosciuto, “vissuto” e amato: Tony di Corcia fa parlare proprio loro nel suo nuovissimo libro dedicato al grande Paz, dal titolo La femmina è meravigliosa (Cairo, 2018). Lunedì 25 luglio, alle ore 19, in Piazza Giordano, all’aperto, l’autore e giornalista ritrova il pubblico della sua città per presentare il suo ultimo lavoro editoriale, inserito nella rassegna di Libri & Dialoghi organizzata dalla libreria Ubik e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia. A conversare con Tony di Corcia sarà la giornalista Marzia Campagna. In caso di maltempo, l’incontro avrà luogo nello spazio live interno della libreria.

La femmina è meravigliosa. Vita impaziente di Andrea Pazienza (Cairo, giugno 2018; pagine: 144). È il 16 giugno 1988, Andrea Pazienza muore a soli trentadue anni. E il fumettista italiano, acclamato come una rockstar, entra definitivamente nella leggenda. Sono passati tre decenni da allora, ma le sue intuizioni linguistiche, i personaggi e le storie che hanno saputo descrivere così bene la sua generazione non hanno mai smesso di rapire e influenzare anche quelle successive. Di lui è stato detto e scritto tutto ma, per la prima volta, a parlare dell’indimenticato protagonista della scena culturale degli anni Settanta-Ottanta sono le donne che hanno accompagnato la sua esistenza, breve ma densa di incontri e di affetti. Donne fondamentali e insostituibili, donne passeggere, che offrono l’occasione di rileggere la biografia dell’artista in una prospettiva differente: dall’adorata madre Giuliana, con la quale Pazienza aveva un’affinità speciale, alla sorella Mariella di nove anni più piccola; da Isabella, giovane compagna di tante spensierate estati pugliesi, a Betta, la storica fidanzata che ha dato il volto a molti dei suoi splendidi disegni; dalla moglie Marina con la quale ha condiviso gli ultimi anni, a Fulvia Serra che lo ha fatto debuttare sulle pagine di Alter Alter. Ma anche le tante amiche con cui ha collaborato per realizzare arte, mostre, riviste. Un percorso di ricordi al femminile che racconta quanto l’ispirazione di Pazienza affondasse sempre nel suo vissuto – tra Bologna, Montepulciano, Roma e l’amata Puglia – e come la sua vita privata sia una sorta di “making of” dei suoi fumetti: Pentothal, Zanardi, fino al poema più sofferto e autobiografico Pompeo, che hanno anticipato l’estetica dei nostri giorni e creato il solco da cui è nata l’odierna graphic novel. Un omaggio a un genio che a distanza di trent’anni continua a divertire, a sedurre, a stupire.

Tony di Corcia. Nato a Foggia nel 1975. Ha iniziato la sua attività professionale nel 1990 e ha scritto per le redazioni pugliesi di Repubblica e del Corriere della Sera. Nel 2010 ha pubblicato Gianni/Versace: lo stilista dal cuore elegante seguito nel 2012 da Gianni Versace. La biografia con una prefazione di Giorgio Armani. Nel 2013 sono usciti Valentino: ritratto a più voci dell’ultimo imperatore della moda e Burberry: storia di un’icona inglese, dalla Regina Vittoria a Kate Moss. Nel 2015 ha pubblicato Alda Merini e Michele Pierri. Un amore tra poeti (prefazione di Maurizio Costanzo).