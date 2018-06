Veto per ricandidatura a Landella, Rignanese “Falso”

Di:

Foggia, 22 giugno 2018. “Il vicecapogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Pasquale Rignanese, smentisce quanto apparso su alcune testate di informazione circa un presunto veto che il gruppo consiliare avrebbe posto al sindaco di Foggia, Franco Landella, sulla sua ricandidatura alla carica di primo cittadino in vista delle elezioni amministrative del 2019.

Nella riunione svolta mercoledì scorso tra il gruppo consiliare di Forza Italia, il coordinatore provinciale, Raffaele di Mauro, e lo stesso sindaco, Franco Landella ha fatto sapere di valutare con serenità, assieme al partito regionale e nazionale, se riproporsi o meno come candidato sindaco il prossimo anno, o eventualmente intraprendere altri percorsi politici. Una decisione che verrà presa anche tenendo conto del fatto che Franco Landella è uno dei pochi sindaci espressione di Forza Italia in capoluoghi di provincia.

E’ bene, inoltre, precisare che il voto favorevole al bilancio consuntivo, approvato ieri nell’Aula consiliare di Palazzo di Città, non è stato oggetto di nessuno baratto circa una mancata ricandidatura di Landella alla guida della città di Foggia e che è intenzione del gruppo consiliare concludere la consiliatura portando a termine i progetti messi in campo, come quelli sulle periferie, su Campi diomedei, sulla Rigenerazione urbana e sulla Pubblica illuminazione, che cambieranno in meglio il volto della città”.